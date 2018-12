Paso a paso

Thousand Oaks, Calif.- Los Carneros de Los Angeles vinieron de la nada durante el año pasado y ahora lograron ganar su primer partido de campeonato en la Conferencia Nacional, lo cual no habían logrado en 14 años.Este domingo, cuando los Carneros aseguraron su segundo título de División consecutivo, todos en la NFL lo vieron venir durante todo el año.Los Carneros, que tienen un récord de 11-1 y lideran la Liga, no han sorprendido a nadie en esta temporada, no después de su extraordinaria transformación en el 2017 bajo la dirección del novato entrenador en jefe Sean McVay.Nuevamente son los campeones de la División, en esta ocasión con cuatro partidos por jugar y muchas oportunidades para escalar aún más alto antes de la postemporada.Los Carneros se convirtieron en el primer equipo en asegurar un lugar en la postemporada al derrotar a los Leones por marcador de 30-16 el pasado fin de semana, garantizándose a sí mismos un partido de playoff en casa.Esta franquicia no había logrado campeonatos seguidos en el Oeste de la Conferencia Nacional desde 1979, cuando los Carneros completaron una racha de siete seguidos.“Es una bendición”, comentó McVay después de regresar de Detroit en donde había un intenso frío invernal.“Nosotros no tomamos nada por seguro. Es muy agradable tener una oportunidad de lograr algunas cosas mientras se obtiene algo especial con las personas que a uno le importan y que quiere”.Los Carneros se pusieron sus cachuchas de celebración en el Ford Field, pero casi se les olvidó hacer una fiesta cuando llegaron el lunes a casa.De acuerdo al tacle izquierdo Andrew Whitworth, los Carneros tienen mayores expectativas después que siguieron avanzando tras el récord de 11-5 de la temporada pasada, con un logro aún más impresionante en este otoño.“Debido a que venimos juntos desde el año pasado, por primera vez, se sintió como si hubiéramos respondido y estuviéramos a la altura de la ocasión para lograr algo”, comentó Whitworth.“Yo creo que en este año esperábamos ser un buen equipo de futbol. Esperábamos tener una oportunidad para ganar nuevamente la División, y lo logramos. Así que, creo que lo vimos más como algo que teníamos que hacer. Estamos contentos de haberla ganado, pero no es nuestro último objetivo, no es realmente algo que no pensáramos o esperáramos que podíamos hacer”.Dos títulos seguidos de la División son un logro notable en la historia de los Carneros que ha estado llena de altibajos, y que han ganado sólo un campeonato de la NFL en 1951.En los años 1980, una serie de sólidos equipos de playoff de Los Angeles sólo ganaron un título de División.Los descendientes de ellos ganaron tres títulos de División en San Luis en cinco años, pero nunca dos al hilo.Los Carneros no habían podido participar en los playoffs en 12 temporadas consecutivas antes de que McVay y Wade Phillips lo volvieran a lograr el año pasado, pero perdieron en la ronda inicial en casa ante Atlanta.