'EU tiene potencial, pero necesita guía'

Nueva York.- Gregg Berhalter promete transformar a Estados Unidos en un equipo con mentalidad ofensiva y que presione la salida de sus rivales. Se trata precisamente de lo que nunca ha sido la selección norteamericana.“Queremos ver circulación de la pelota, romper las líneas, generar oportunidades de gol”, indicó Berhalter ayer, durante la conferencia en que fue presentado. “Ése debería ser el ADN de este equipo”.Berhalter, de 45 años, es el primer técnico de Estados Unidos que previamente jugó con la selección nacional en un Mundial. Estuvo al frente del Columbus en las últimas cinco temporadas de la MLS, y llegó con ese equipo cuatro veces a los playoffs, pese a tener una nómina modesta.Pero no ganó un solo título.“Greg no es sólo una opción adecuada. Es la mejor opción”, recalcó el presidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro. “Impulsaremos a nuestra selección de hombres, con una identidad y una estrategia que serán únicas e intensamente estadounidenses”.Dave Sarachan se había desempeñado como seleccionador interino durante 14 meses, desde que Bruce Arena renunció a raíz de que el equipo no consiguió la clasificación para el Mundial de Rusia.“No sería apropiado de mi parte ponerme a hablar de los fracasos del pasado”, dijo Berhalter.Jay, el hermano de 47 años de Berhalter, es el director comercial y de estrategia de la Federación y será un candidato para reemplazar a Dan Flynn como director ejecutivo de la Federación, según Cordeiro.Sunil Gulati tomó la decisión de contratar a Bob Bradley en 2006, a Jurgen Klinsmann en 2011 y a Arena en 2016, tras consultar con la Federación.Esta vez, se estableció un nuevo procedimiento, a raíz de que Cordeiro sustituyó a Gulati en febrero.El exvolante Earnie Stewart, quien jugó junto a Berhalter en la selección, fue contratado en junio para el nuevo puesto de gerente general de la selección. Stewart debutó en su cargo en agosto y eligió a Berhalter, una decisión ratificada el sábado por la junta de la Federación.“Hoy tenemos otro ejemplo del cambio que estamos aportando al futbol estadounidense. Ello incluye cerciorarnos de que nuestras operaciones relacionadas con el futbol queden a cargo de expertos en futbol”, recalcó Cordeiro.Sólo dos candidatos fueron entrevistados: Berhalter y el colombiano Óscar Pareja, quien dejó el mes pasado las riendas del FC Dallas para hacerse cargo del Tijuana de México.Estados Unidos ha recurrido históricamente al contraataque como su mayor arma, junto con una actitud indoblegable y una condición física superior.Berhalter debutará en el banquillo el 27 de enero en un amistoso ante Panamá en Glendale, Arizona.Afirmó que toma las riendas de una selección de Estados Unidos “con potencial”, una que necesita “dirección” y “desarrollo” tras perderse una Copa del Mundo por primera vez desde Italia 1990.

