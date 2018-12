Define Centauros su roster de jugadores

A la espera de los jugadores de Puebla y Chihuahua, quienes se unirán al equipo en las próximas semanas, al tiempo que Nate Meadors, back defensivo de los Ozesnos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) quedó descartado porque las negociaciones no fructificaron, los Centauros de Ciudad Juárez ya tienen definido su roster de 40 elementos.Mauricio Balderrama, entrenador en jefe de los Centauros, quienes debutarán el 24 de febrero en la Liga de Futbol Profesional (LFP), afirmó que en el grupo no habrá cambios, sólo adiciones y se sumarán 15 integrantes más, quienes estarán en la reserva de la escuadra fronteriza.“Nada más los que vayan llegando, pero ya cambios no va a haber”, declaró.Procedentes de Puebla, el mariscal de campo Norman Contla y el liniero ofensivo Diego Bedoya, cuatro veces consecutivas el mejor del país en su posición, estarán aquí en enero.De Chihuahua vendrán el linebacker Mauricio Aguilar, el ala defensivo Adrián Muñoz, un corredor apodado ‘El Pato’ y cinco jugadores más, entre ellos un safety libre, un linebacker y dos linieros ofensivos comentó.El equipo continúa con sus entrenamientos y el jueves anterior llevó a cabo un scrimmage entre los propios jugadores del conjunto local.Balderrama destacó que la práctica se distinguió por una gran intensidad y un golpeo al máximo poder.“Muy contento, la verdad que superaron mis expectativas. Hay algunos errorcitos, pero son mentales, como un holding, un falso arranque, no agarró el balón un receptor, hubo un fumble, pero detallitos de pura mentalidad”, apuntó.Antes de gozar de dos semanas de descanso por las vacaciones navideñas, el próximo sábado 15 del mes en curso, a las 12:00 horas, los Centauros realizarán un segundo scrimmage.El probable rival es un equipo de El Paso, Texas, y de no ser así, jugarán entre ellos, nuevamente.Antes del encuentro varonil entrarán en acción las Rebeldes, semifinalistas en la temporada 2018 de la Womens Football League (WFL), en futbol americano en bikini.La sede posible es el Campo Don Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga o el campo de Ceproffa.Como entrada, se pedirá un juguete en buen estado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.