Busca FMF técnico para Tri Olímpico

Ciudad de México.- Guillermo Cantú, director general deportivo de la FMF, admitió que están buscando nuevo técnico para que se haga cargo de la Selección Sub-23, que el año entrante iniciará su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.“Con la Olímpica es un proceso que arrancará a partir de enero y creemos que para la Sub-23 hay que traer un nuevo cuerpo técnico, estamos viendo esa posibilidad y que se tome la decisión porque tenemos ya técnicos para las otras categorías”, explicó.Cantú señaló que han estado platicando con la Concacaf para mejorar los procesos de clasificación para los Mundiales Sub-17 y Sub-20 a nivel varonil.“Quedan por definir el proceso de la Sub-17 porque el formato de Concacaf con la Sub-20 no fue el mejor, entendemos la parte de tener la participación de todas las selecciones, pero no es el ideal ni para el que gana por muchos goles ni para el que pierde”, destacó.El directivo comentó que a mediados de diciembre también definirán si Roberto Medina continúa al frente del Tri mayor femenil, que buscará su boleto para los Juegos Olímpicos.“Ahora que regresó Juan Carlos Ortega platicaremos a mediados de diciembre y con Roberto. Tendremos que tomar una decisión lo más pronto posible”, agregó.Sobre el futuro de Dennis Te Klose, Cantú señaló que están a la espera de que el director de las selecciones nacionales tome una decisión con respecto a la oferta que le hizo el Galaxy de la MLS.“Dennis tiene estas propuestas y esperemos a que se resuelva y cuando así sea daremos nuestra opinión el es parte muy importante de este proceso e construcción de algo que no existía y que comienza a tener sus frutos”, añadió.Juegan por gusto y no dineroTanna Sánchez, defensa del Tri Femenil Sub-17, aseguró que no han pensado en premios económicos por el subcampeonato que consiguieron en el Mundial de Uruguay, porque al grupo le importa más el orgullo que les da representar a México.“Nosotras no estamos aquí por algún premio sino por la pasión y el orgullo de portar estos colores”, declaró.La seleccionadora Mónica Vergara tampoco estaba empapada con el tema, pero prefirió dejarlo de lado por la emoción que le produce haber regresado con una medalla que las acredita como subcampeonas del mundo.“Es algo que no pensamos ni comentamos, porque una medalla simbólica vale mucho más que eso”, expuso.Guillermo Cantú, director general de la FMF, explicó que los premios están previamente estipulados y en breve les darán esta prima económica.

