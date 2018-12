Alameda, Calif.- Patrick Mahomes y Kareem Hunt ingresaron a la NFL como parte de la generación 2017 del Draft de Kansas City y rápidamente formaron una cercana amistad mientras trataban de lograr que los Jefes se convirtieran en un contendiente del Super Bowl.Ahora, Mahomes debe conseguirlo sin Hunt, quien fue despedido el fin de semana después que surgió un video en donde apareció pegándole y pateando a una mujer en el pasillo de un hotel de Cleveland, en el mes de febrero.“Tuvimos una relación muy cercana”, comentó Mahomes el domingo después de lanzar cuatro pases para anotación en la victoria que logró Kansas City por marcador de 40-33 sobre los Raiders de Oakland.“Ya vi lo que pasó. Nosotros no hacemos esas cosas. Al mismo tiempo, yo estoy enfocado en nuestro equipo. Sé que tenemos que seguir adelante y salir a ganar los partidos si queremos tener éxito en la temporada”.La victoria sobre los Raiders coronó una montaña rusa de emociones para los jugadores de los Jefes, quienes vieron cuando Hunt fue despedido y echado de las instalaciones, después que TMZ publicó el video.Hunt aparece siendo sujetado en varias ocasiones por sus amigos antes de empujar a la mujer al suelo y patearla.La Policía fue llamada al lugar de los hechos durante el incidente ocurrido el 10 de febrero, pero no se le fijaron cargos ni fue castigado por la NFL.Eso cambió pronto después que apareció el video, la Liga colocó a Hunt en la Lista de Exenciones del Comisionado y luego, los Jefes lo despidieron.El entrenador Andy Reid rechazó proporcionar más detalles sobre la medida que tomaron, diciendo solamente que fue difícil y también elogió a sus jugadores por haber lidiado con tanta distracción.“Ya tomamos una decisión”, dijo Reid.“Ya dimos una declaración para explicar la situación. Como lo hemos hecho en el pasado, cuando han sucedido cosas. Lo solucionamos de inmediato y lo manejamos con la persona que nos estaba afectando. Ya lo habíamos hecho anteriormente”.Como novato, Hunt lideró la NFL en cuanto a acarreos con un mil 327 yardas y ocho anotaciones, ayudando a que Kansas City llegara a los playoffs.Logró 824 yardas de acarreos en esta temporada, además de siete anotaciones y siete recepciones, para contribuir a que los Jefes, que tienen un récord de 10-2, consiguieran el liderazgo del Oeste de la Conferencia Americana.Ahora, Kansas City debe concluir el último tramo de la temporada y participar en los playoffs sin una de sus piezas ofensivas más importantes, que tuvo una personalidad muy popular en el vestidor.“Es como mi hermano”, comentó Spencer Ware, quien reemplazó a Hunt como corredor de poder titular.“Es una situación difícil. Pero, como ya lo dije, los hombres que formamos este círculo, los que estamos en el vestidor y en esta organización, y el reinado de los Jefes, tenemos como objetivo ganar el Super Bowl. Tenemos que mantenernos libres de distracciones. No tengo más qué decir”.El domingo se las arreglaron muy bien para sobrevivir a los tambaleantes Raiders, que tienen un récord de 2-10, ya que Ware corrió en 14 ocasiones para 47 yardas y logró una anotación de 1 yarda y un saque directo en la cuarta y gol.Damien Williams agregó 38 yardas en cinco acarreos, Tyreek Hill avanzó 37 corriendo por la lateral del campo y Mahomes avanzó 52 yardas por su cuenta.Los Jefes concluyeron con 174 yardas de acarreos en total, siendo su segundo total más alto de la temporada.“Fue maravilloso el hecho que Spencer regresara y esté trabajando de tiempo completo, en lugar de ser un reemplazo o jugador que es utilizado en la tercera oportunidad para anotar”, comentó Reid.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.