Acereros se culpan a sí mismos por mala racha

Pittsburgh.- No sería difícil encontrar excusas si los Acereros de Pittsburgh las estuvieran buscando.La salida en falso que no fue señalada en una jugada y que terminó con una anotación de los Cargadores de Los Angeles.El aparente bloqueo en la espalda que ayudó a que el regresador de patadas de los Cargadores, Desmond King, lograra empatar el marcador.La extraña indecisión de Ben Roethlisberger en un pase que se salió de sus manos y aterrizó en los brazos de Derwin James, el novato profundo de Los Angeles, que lo estaba esperando.Aunque los Acereros entienden que es inútil y caro quejarse, una de las razones por las que el entrenador Mike Tomlin optó por no hacerlo públicamente, después que el equipo desaprovechó una ventaja en el marcador de 16 puntos en la derrota que sufrieron este domingo por marcador de 33-30 ante los Cargadores, fue que se redujo la posición de Pittsburgh, que en algún momento era cómoda en el Norte de la Conferencia Americana, para colocarse a unos puntos porcentuales sobre el segundo lugar, Baltimore, de cara al último mes de la temporada.“Voy a mantener la boca cerrada”, comentó Tomlin después que su equipo bajó al segundo lugar con un récord de 7-4-1, justó delante de los Cuervos, que tienen una marca de 7-5.“Voy a hacer eso porque ya le envié el suficiente dinero en multas a las oficinas centrales de la NFL en Nueva York”.Tomlin entiende que los señalamientos que los réferis hacen o dejan de hacer es algo que no puede controlar.La habilidad que ha tenido su equipo para evitar perder una ventaja de 16 puntos en casa –algo que los Acereros habían logrado hacer en 174 de las anteriores 175 ocasiones en la historia de la franquicia– es otro asunto completamente diferente.Es algo mucho más problemático que una serie de decisiones cuestionables que tomaron los réferis, dirigidos por Bill Vinovich.

