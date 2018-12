Green Bay, Wis.- La vacante del puesto de entrenador en jefe de los Empacadores de Green Bay debería ser atractiva por una importante razón.Él juega como mariscal y en este año firmó una ampliación a su contrato por cuatro años, con valor de 134 millones de dólares.Aunque Aaron Rodgers, el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL, no estará involucrado en el proceso de selección del sucesor de Mike McCarthy, puede aportar opiniones, según comentó ayer, Mark Murphy, presidente del equipo.Y eso le parece bien a Rodgers, quien dijo que está enfocado en los últimos cuatro partidos de los Empacadores, bajo la dirección del entrenador interino Joe Philbin.“Yo creo que hay un interés en quién va a ser el siguiente entrenador, aunque Murphy y el gerente general Brian Gutekunst y yo siempre hemos tenido una buena comunicación y como ellos dicen, sus oficinas siempre estarán abiertas”, comentó Rodgers.“No necesito participar en ese proceso”.Murphy comentó que Rodgers tampoco participó en la decisión de despedir a McCarthy después de la impactante derrota por marcador de 20-17 que tuvieron el domingo ante los Cardenales de Arizona, que provocó que bajara el récord de Green Bay a 4-7-1.Sus posibilidades de llegar a los playoffs son muy reducidas.Al parecer, la mayoría de los jugadores había abandonado el Lambeau Field para ese momento, ya que muchos de los integrantes de los Empacadores dijeron que se habían enterado del despido en las redes sociales y a través de mensajes de texto.“Probablemente me enteré de la misma manera y al mismo tiempo que ustedes”, comentó ayer el receptor Davante Adams.“Definitivamente, estoy sorprendido. Pero los negocios son los negocios y así son las cosas”.Rodgers ya estaba en casa celebrando su cumpleaños número 35, cuando se enteró de la noticia.“Estoy seguro que me enteré de la misma manera que la mayoría de ustedes”, aseguró Rodgers, “y me sentí impactado al igual que muchos de ustedes”.La tarde de ayer, planeaba contactar a McCarthy.“Yo creo que él y yo, al igual que en cualquier relación, pasamos momentos increíbles, pero también hubo ocasiones en que nos dimos de topes”, dijo Rodgers.“Pero como ya lo dije, nuestra relación estuvo basada en el mutuo respeto y la comunicación. Pasamos algún tiempo juntos y nuestra amistad fue creciendo, logramos muchas cosas juntos”.Desde Adams hasta Rodgers, casi todos los jugadores que estaban en el vestidor hablaron bien de McCarthy, quien de manera general tuvo un exitoso período de más de 12 temporadas en las que destacó la victoria en el Super Bowl que consiguió en la temporada del 2010.

