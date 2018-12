De lo mejor

Vivida su primera aventura en el extranjero con La Equidad, escuadra de la Primera División A de Colombia con la que llegó a cuartos de final y cayó ante Junior de Barranquilla, Óscar Bernal, defensa central juarense, fue nominado al Equipo Ideal de futbolistas extranjeros de la Liga Águila 2018 versión II.Bernal López, quien vio acción 776 minutos, jugó 11 partidos, ocho de ellos como titular y no anotó goles, logró la distinción entre un grupo de 76 futbolistas extranjeros en el balompié cafetero.“Contento por la nominación, creo que es algo que vengo haciendo desde hace tiempo y qué mejor que te reconozcan de esa manera. Eso significa que estás haciendo bien las cosas y que estás mejorando, gracias a Dios se dio la oportunidad de salir en el once”, expuso.En busca de su crecimiento futbolístico, a la caza de una oportunidad para sumar minutos y tener mayor actividad en la cancha, el zaguero de 1.78 metros y 76 kilogramos dejó en junio anterior el Santos Laguna, club en el que se desarrolló y lo proyectó al profesionalismo y se enroló en La Equidad.Agusto con el conjunto albiverde que dirige el entrenador Luis Fernando Suárez, Óscar planea cumplir el contrato vigente que tiene por seis meses más.“Todavía tengo otros seis meses aquí en La Equidad. El plan es cumplir el contrato y bueno, si se presenta alguna mejor oportunidad, pues aprovecharla. En caso de no, buscar alguna mejor opción que, lo importante es seguir creciendo, seguir jugando”, afirmó.Dentro de los planes del futbolista local para el año próximo está jugar la Copa Sudamericana y aprovechar el escaparate que ésta representa, al igual que ver acción en la misma liga y en el torneo de copa colombiano.“El torneo más grande que vamos a tener es la Sudamericana, un torneo internacional, entonces, creo que es una gran oportunidad para poder sumar minutos, para poder tener en cuenta alguna otra oportunidad después de estos seis meses”, declaró.Apuntó que también desea sumar para que La Equidad logre un título en la liga colombiana.“Conseguir algo en la liga que en realidad el club también se lo merece, en la copa, que hemos estado peleando los primeros puestos, pero lo principal es jugar y agarrar un poco de experiencia”, manifestó.A pesar del cambio radical –de ciudad, de país, de costumbres y de cultura–, Óscar ponderó la oportunidad que ha tenido para jugar y su crecimiento dentro de la cancha.“Creo, la oportunidad es más lo que tiene referencia aquí. Lo importante era crecer en lo futbolístico, tener más minutos, agarrar un poco de experiencia, entonces, hasta ahora ha sido muy bien. La mejor manera que he tenido juegos, pero yo creo ya pasé lo más difícil que fue el primer tiempo que estuve aquí, así que, contento, muy contento”, dijo.Mundialista Sub-20 en ‘Nueva Zelanda 2015’, Bernal afirmó que además ha sido muy bien arropado tanto por el club como por sus aficionados.“El equipo tiene muy buena estructura, muy organizado, creo que es uno de los equipos más serios de aquí de Colombia, está muy bien conformado. La institución es muy buena para crecer en lo futbolístico y contento con todo el recibimiento, con todo el cariño y aprecio que han tenido hasta ahora”, expuso.Finalizada la participación de La Equidad, Óscar espera indicaciones para salir de vacaciones y visitar esta ciudad.

