Detroit.- Los Carneros de Los Angeles regresaron a sus vestidores en la Ciudad Automotriz, en donde las camisetas y cachuchas de campeonato del Oeste de la Conferencia Nacional los estaban esperando.Sin embargo, los triunfadores se rehusaron a dejarse llevar por este logro.Todd Gurley corrió para 132 yardas y realizó dos anotaciones para ayudar a los Carneros a superar un difícil inicio del partido y derrotar ayer a los Leones de Detroit por marcador de 30-16, además de asegurar su pase a playoffs y el título de la División por segunda temporada consecutiva.“Aún no estamos satisfechos”, comentó el tacle defensivo Aaron Donald, quien logró dos capturas y forzó la pérdida de la posesión del balón.“Aunque vamos en la dirección correcta”.Los Carneros, que tienen un récord de 11-1, dieron un paso más hacia lograr la ventaja de jugar en casa en los playoffs de la Conferencia Nacional, consiguiendo aventajar por un partido a Nueva Orleans después de que perdió el jueves por la noche ante Dallas.Es una ventaja que Los Angeles necesita debido a que su única derrota fue en contra de los Santos, el mes pasado.“Estamos en una posición correcta en este momento y nos sentimos bien”, comentó el entrenador Sean McVay.“Si nos enfocamos, todo lo demás se solucionará por sí solo”.Los Leones, que tienen una marca de 4-8, han perdido cinco de seis desde la oleada de éxitos que les dio un récord ganador a finales de octubre.“Me siento extremadamente cansado de perder”, comentó el centro Graham Glasgow.La defensa de Detroit mantuvo empoderada la ofensiva de Los Angeles durante tres períodos, dándole a este equipo la posibilidad de evitar una impactante derrota.Los Leones, no pudieron aprovechar al máximo la oportunidad porque su ofensiva tuvo problemas para mover el balón y anotar.Donald ayudó a sellar la victoria forzando a Matthew Stafford a que perdiera la posesión del balón a la mitad del cuarto período.El destacado tacle defensivo tuvo dos capturas en su último partido, el 19 de noviembre, en la victoria por marcador de 54-51 que tuvieron sobre Kansas City.“Él tenía el balón y lo soltó, yo aproveché esto”, dijo Donald.Donald ha acumulado 16 ½ capturas en esta temporada, lo cual se considera como un alto desempeño en la NFL, los Carneros aseguran que él debería ser candidato para obtener el premio del Jugador Más Valioso.“Él es diferente a todo lo que he visto”, comentó el mariscal Jared Goff refiriéndose al Jugador Defensivo del Año 2017.Potros 0, Jaguares 6Jacksonville, Florida.- Jalen Ramsey y los Jaguares de Jacksonville ofrecieron una de las actuaciones defensivas más dominantes en la historia de la franquicia al guiar al equipo de casa a una victoria por 6-0 sobre Andrew Luck y los Potros de Indianapolis.Los Jaguares (4-8) necesitaron este tipo de esfuerzo para sobreponerse a la inoperancia de su ataque y para poner fin a un bache de siete descalabros en fila. De paso, Jacksonville rompió la racha de cinco triunfos de los Potros.Ramsey fue el mejor de la defensiva, que limitó a T.Y. Hilton a seis recepciones para 56 yardas.Cafés 13, Texanos 29Houston.- Deshaun Watson lanzó un pase de touchdown y los Texanos de Houston doblegaron 29-13 a los Cafés de Cleveland, para estirar a nueve su número de triunfos en fila, con lo cual extendieron un récord de la franquicia.Los Texanos interceptaron tres pases del novato Baker Mayfield, y transformaron uno de éstos en anotación.Houston (9-3), que comenzó la campaña con una foja de 0-3, no ha perdido desde el 23 de septiembre, y ha tomado una ventaja holgada en la cima de la División Sur de la Conferencia Americana.Cardenales 20, Empacadores 17Green Bay, Wisconsin.- Zane González convirtió un gol de campo de 44 yardas y los Cardenales de Arizona sorprendieron con un triunfo por 20-17 que agravó la crisis de los Empacadores de Green Bay.Mason Crosby falló un intento de gol de campo de 49 yardas por Green Bay, justo cuando se agotaba el tiempo. El balón se fue desviado a la derecha, en una jornada de intenso viento en el Lambeau Field.Así, los aturdidos Empacadores sufrieron un golpe potencialmente fatal en sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.Tras la derrota el presidente del equipo, Mark Murphy, anunció el despido del entrenador Mike McCarthy.Broncos 24, Bengalíes 10Cincinnati, Ohio.- El novato Phillip Lindsay corrió para 157 yardas, el máximo de su carrera, y anotó un par de touchdowns y los Broncos de Denver se adaptaron a las fuertes ráfagas para sacar su tercera victoria consecutiva, un triunfo por 24-10 sobre los Bengalíes de Cincinnati.Los Broncos (6-6) regresaron de su jornada de descanso con victorias sobre los Cargadores, Acereros y Bengalíes para mantenerse en la pelea en diciembre.Bajo un clima cálido y con vientos de 40 mph que desviaban despejes y pases, Case Keenum completó 12 de 21 pases para 151 yardas, entre ellos un lance de touchdown de 30 yardas a Courtland Sutton.Cuervos 26, Halcones 16Atlanta.- El novato Lamar Jackson logró un acarreo de anotación y la defensiva de los Cuervos de Baltimore ofreció una actuación destacada, para derrotar 26-16 a los alicaídos Halcones de Atlanta.Justin Tucker convirtió cuatro goles de campo, Tavon Young anotó tras apoderarse de un balón que soltó Matt Ryan, y Baltimore limitó a los Halcones a 131 yardas totales, para apuntarse su tercera victoria consecutiva.Los Cuervos (7-5) han reforzado sus expectativas de conseguir un boleto de comodín para los playoffs en la Conferencia Americana.Bills 17, Delfines 21Miami Gardens, Florida.- Jordan Phillips recibió un costoso castigo por una actitud deportiva ante su equipo anterior, lo que abrió la puerta a un touchdown con nueve minutos restantes del duelo que los Delfines de Miami ganaron 21-17 a los Bills de Buffalo.Miami resistió dos series ofensivas de los Bills en la recta final, y Charles Clay estuvo a punto de capturar un pase a la desesperada de Josh Allen en cuarto down, zambulléndose sobre la línea de gol en el último minuto.Allen lanzó para 231 yardas y corrió para 135.Osos 27, Gigantes 30, TEEast Rutherford, N.J.- Aldrick Rosas pateó un gol de campo de 44 yardas en tiempo extra para que los Gigantes derrotaran 30-27 a Chicago, líder del Norte de la Nacional, dando por terminada la racha ganadora de cinco partidos de los Osos.Los Gigantes, que tienen un récord de 4-8, desaprovecharon una ventaja de 10 puntos en los últimos 1:13 minutos del tiempo reglamentario.Lograron sellar la victoria hasta que Janoris Jenkins logró desviar un pase profundo en la cuarta oportunidad para anotar que iba dirigido a Taylor Gabriel.Jets 22, Titanes 26Nashville, Tennessee.- Marcus Mariota lanzó un pase de touchdown de 11 yardas a Corey Davis a 36 segundos del final y los Titanes de Tennessee remontaron de una desventaja de 16 puntos para vencer 26-22 a los Jets de Nueva York.Los Titanes (6-6) rompieron una mala racha de dos derrotas para seguir en la pelea por un boleto de playoffs de la Americana.Los Jets (3-9) tuvieron una última oportunidad de salir de su propio bache, pero Malcolm Butler interceptó un pase de Josh McCown con 21 segundos restantes.Vikingos 10, Patriotas 24Foxborough, Mass.- Tom Brady lanzó pases para 311 yardas y una anotación, mientras que Bill Belichick consiguió su 250ma victoria, incluyendo playoffs, como entrenador de los Patriotas, que derrotaron 24-10 a los Vikingos de Minnesota.Brady completó 24 de 32 pases y ahora tiene 579 pases para anotación, incluyendo los playoffs, empatando con Peyton Manning en cuanto al mayor número.También ha acumulado 508 pases para anotación en la temporada regular, que lo empata con Brett Favre en sus respectivas carreras.49ers 16, Halcones Marinos 43Seattle.- Russell Wilson lanzó tres anotaciones en la primera mitad y sólo completó cuatro lanzamientos, concluyendo con cuatro pases para anotación en el triunfo de los Halcones Marinos 43-16 sobre los 49ers de San Francisco.Bobby Wagner coronó la paliza con una intercepción de 98 yardas que regresó para anotación, los Halcones Marinos ganaron su tercer partido seguido.Seattle, con marca de 7-5, se mantuvo en medio de la competencia para llegar a los playoffs de la Conferencia Nacional.Jefes 40, Raiders 33Oakland, California.- Patrick Mahomes lanzó cuatro pases de touchdown y los Jefes vencieron 40-33 a los Raiders de Oakland, el primer partido de Kansas City sin su corredor estelar Kareem Hunt, a quien dieron de baja el sábado.Con 41 touchdowns aéreos en la temporada, Mahomes se unió a Peyton Manning (44 en 2004, 41 en 2013) y Tom Brady (41 en 2007) como los únicos mariscales con al menos 40 anotaciones por aire en los primeros 12 partidos.Mahomes acertó 23 de 38 intentos de pase para 295 yardas.Cargadores 33, Acereros 30, TEPittsburgh.- Michael Badgley pateó un gol de campo de 29 yardas en la última jugada para conseguir que los Cargadores de Los Angeles lograran una victoria por marcador de 33-30 anoche sobre los Acereros de Pittsburgh.Inicialmente, Badgley falló una patada de 39 yardas, sin embargo, a Pittsburgh le señalaron una posición adelantada.El intento de 34 yardas de Badgley fue bloqueado, aunque los Acereros fueron sancionados nuevamente por pasar la línea de golpeo antes del saque.

