Maradona valora a sus elementos

Diego Maradona hace sentir valioso a cada elemento de su plantilla, razón por la que Dorados salió de la crisis y hoy se juega el título del Apertura 2018 del Ascenso MX, con ventaja de 1-0 sobre el Atlético San Luis. Más allá del trabajo táctico y del entendimiento del conjunto sinaloense, el tener de vuelta la confianza fue fundamental, así lo aseguró Juan Galindrez. “Desde que llegó [Maradona] fue muy diferente, nos ayudó en el ánimo, hay más motivación, me da mi lugar, con el entrenador anterior [Francisco Ramírez] sentía que me hacían a un lado”, dijo el delantero colombiano en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. Galindrez, quien a sus 24 años busca su lugar en el balompié nacional, se declaró afortunado por tener en el banquillo a un personaje como el Pelusa, campeón mundial con la Selección de Argentina. El nacido en Valle del Cauca insistió en que el equipo ha asimilado de la mejor manera tener una figura como la del entrenador argentino en la banca, más allá de que pueda robarles reflectores. Pese a que no es titular, Galindrez apuntó la importancia de sacarle provecho a Diego Armando. “Me siento más cómodo a la hora de jugar, con Diego me motivo en hacer más gambetas, estoy muy contento, más que lo mediático, por lo que hace en mí”. Prometen ataque. Por otro lado, Edson Rivera, autor del gol en la final de ida, indicó que los suyos están listos para saltar ofensivos en el estadio Alfonso Lastras. “Claro que saldremos a buscar el partido en San Luis, estamos conscientes de la mínima ventaja quellevamos, pero saldremos a proponer como siempre lo hacemos en todos los encuentros, será una cancha espectacular y esperemos alzar el título”, explicó.

