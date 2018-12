Elimina Pumas a Tigres y es semifinalista

Ciudad de México.- Pumas se colocó en las Semifinales del Apertura 2018 tras vencer 3-1 a Tigres, para un global de 4-3.Los de la UNAM avanzaron a esta instancia venciendo los fantasmas del pasado, ya que desde 2015 no habían podido superar los Cuartos de Final.El técnico David Patiño acertó con su planteamiento para llevarlos a ganar nuevamente en casa, pues desde el 16 de septiembre no conocían la victoria.Víctor Malcorra fue quien estuvo más cerca de abrir el marcador en el primer tiempo, donde el cuadro de casa salió decidido a remontar el marcador de la ida (2-1).Pero fue hasta el complemento cuando se abrieron los espacios tras el gol de Carlos González al 52', que hizo estallar los gritos en las tribunas de CU porque la anotación lo ponía en la siguiente fase.Dos minutos después Tigres respondió con un tiro de media distancia Rafael de Souza para poner el 1-1, que puso a los asistentes al filo de la butaca, esperando la reacción de los pupilos de Patiño.El timonel de Pumas respondió con la salida de David Cabrera para permitir el ingreso de Matías Alustiza.Al 58' Felipe Mora puso el 2-1 a favor del cuadro del Pedregal y el inmueble retumbó con la Goya a todo pulmón.Al 65' Mora salió y entró Alan Mendoza para recuperar la doble contención, que le permitió manejar el encuentro y aguantar el embate del conjunto regio, que por más que se lanzó con todo al frente no pudo anotar otro gol más.Alustiza clavó el 3-1 al 91', para provocar el delirio de la afición que festejó el pase de su equipo por todo lo alto.Pumas espera a América o Monterrey en Semifinales.

