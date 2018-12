Oklahoma—Al tener que tomar una complicada decisión, el Comité de Selección de los Playoffs del Futbol Colegial utilizó algunos criterios sencillos: una derrota es mejor que dos.Ganar un campeonato de la Conferencia es mejor que no hacerlo.Hay que decidirse por el equipo que ha evitado ser eliminado.Oklahoma está en el playoff, habiendo superado a Georgia y Ohio State, al moverse al cuarto y último lugar este domingo después que los Sooners vengaron su única derrota al ganar el campeonato de la Big 12 en contra de Texas.“Yo creo que tenemos un equipo que lo vale, uno que puede lograrlo”, comentó Lincoln Riley, entrenador de los Sooners, en ESPN.Los Sooners, que tienen un récord de 12-1, enfrentarán a Alabama, que está en primer lugar y tiene un récord de 13-0 en el Tazón de la Naranja que se efectuará el 29 de diciembre, que será un enfrentamiento entre los mariscales favoritos para ganar el Trofeo Heisman --- Kyler Murray de Oklahoma y Tua Tagovailoa de Crimson Tide, quien se lastimó un tobillo en el partido de campeonato de la Conferencia Suroeste que se llevó a cabo el sábado y se espera que esté fuera durante dos semanas.Clemson, que ocupa el segundo lugar y tiene una marca de 13-0, jugará contra Notre Dame, que está en el tercer sitio y tiene un récord de 12-0 en el Tazón del Algodón, el mismo día.Los ganadores se enfrentarán en el partido de campeonato que será el 7 de enero en Santa Clara, California.Georgia, con marca de 11-2, bajó al quinto lugar y Ohio State, con récord de 12-1, permaneció en el sexto sitio entre los 25 Mejores del Comité de Selección.Los Bulldogs perdieron el sábado ante Alabama en el partido de campeonato de la Conferencia del Suroeste y los Buckeyes ganaron la Big Ten en contra de Northwestern.Los Sooners se vengaron de la derrota por tres puntos que tuvieron ante Texas en la revancha de la rivalidad Red River.Los 13 integrantes del Comité de Selección, tomando en cuenta la tarea que tenían de seleccionar a los cuatro mejores equipos del fútbol colegial, estuvieron viendo los partidos y deliberando en un hotel situado en Grapevine, Texas, hasta la 1:30 a.m. Tiempo del Centro de este domingo, según dio a conocer Rob Mullens, el presidente del Comité.El Comité eligió a los mejores cuatro a las 10:30 a.m. Tiempo del Centro.Alabama, Clemson y Notre Dame se separaron del grupo al estar invictos.La decisión difícil fue en el cuarto lugar.Mullens comentó que el Comité determinó que ni Oklahoma, Georgia y Ohio State eran sin lugar a dudas el mejor y eso provocó que se utilizara el protocolo de selección.El protocolo dice que en los campeonatos de la Conferencia, se toman en cuenta los resultados cara a cara, fortaleza de la programación de partidos y resultados comparativos como un desempate virtual cuando los resultados de los equipos están muy cerrados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.