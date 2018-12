Ciudad de México— Cruz Azul ya está en Semifinales del Apertura 2018 pero lo hizo con un pobre 1-1 ante Gallos Blancos de Querétaro (3-1 global), en la vuelta de Cuartos disputada hoy en el Estadio Azteca y con el VAR de protagonista.La Máquina, que no alcanzaba dicha instancia desde el Clausura 2013, no mostró su mejor músculo pese a que se fue arriba apenas al 4', tras un gran gol de Elías Hernández, quien se quitó a 2 rivales para poner el balón lejos de la órbita del portero Tiago Volpi con potente disparo.Pero los celestes, que en casa sumaban 8 triunfos y un empate durante el semestre, bajaron revoluciones, sobre todo en el complemento, cuando Gallos Blancos emparejó el marcador tras un cabezazo de Luis Romo, al 61'.Para ello, el silbante Jorge Pérez Durán recibió apoyo del VAR, ya que el balón picó dentro tras pegar en el travesaño.Fue minuto y medio el que tardó el árbitro en decretar la anotación que permitió al Querétaro mostrar la cresta.Sólo que pese al planteamiento ofensivo de su técnico Rafael Puente del Río, los emplumados ya no hallaron las redes.Mientras que La Máquina se quedó con ganas de cobrar un penalti sobre Édgar Méndez, al 77', que el colegiado echó para atrás tras auxiliarse con el videoarbitraje.Tras 3 minutos y 40 segundos, el silbante canceló la pena máxima, al enfocarse en una falta previa de Milton Caraglio, y los celestes ya sólo apelaron al contragolpe, sin éxito.Cruz Azul ya está en Semifinales de la Liga MX pero no fue ese equipo arrollador en el Estadio Azteca, como lo fue durante el semestre

