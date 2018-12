Habrá nuevo campeón

Torreón.- Con anotaciones de los argentinos Nicolás Sánchez y Rogelio Funes Mori en un lapso de cinco minutos de la parte complementaria, Monterrey se ubicó en semifinales al vencer anoche a domicilio 2-0 al campeón Santos, que quedó eliminado de la competencia.Sánchez convirtió su séptimo tanto de la campaña a los 53 minutos y Funes Mori sentenció la serie a los 58 para darle a Rayados una victoria con marcador global de 3-0.Monterrey, que no se consagra campeón desde el Apertura 2010, se mete a la ronda de los cuatro mejores por segunda ocasión en las últimas tres temporadas.Los Rayados terminaron en el quinto puesto en la temporada regular y deben esperar los resultados de hoy para conocer a su oponente en la siguiente fase.Santos, que concluyó cuarto luego de 17 fechas, vio ahogado su sueño de convertirse en el tercer equipo en lograr un bicampeonato desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.Los Guerreros dominaron la primera mitad y generaron un par de jugadas de peligro, la primera a los 24, cuando el uruguayo Jonathan Rodríguez estrelló un tiro al travesaño y una más a los 30, cuando el paraguayo Osvaldo Martínez conectó un disparo que fue rechazado con apuros por el arquero argentino Marcelo Barovero.Monterrey, que había llegado muy poco, tomó la ventaja en una jugada a pelota detenida por el costado izquierdo en la que Sánchez superó a su marcador y conectó remate de cabeza que entró pegado a la base del poste del arquero Jonathan Orozco.Poco después Funes Mori recibió un gran pase del colombiano Avilés Hurtado y convirtió con tiro rasante y pegado al poste izquierdo.Espera Rubens no ver represalias por críticasCiudad de México.- A Rubens Sambueza se le termina la paciencia con el VAR.El capitán del Toluca fue crítico con los tiempos que designó la FMF y la Comisión de Arbitraje para implementar el videoarbitraje en la Liga MX, que por ahora le sigue causando dudas a jugadores y cuerpos técnicos.“Creo que todavía hay muchas dudas y ojalá que se puedan despejar e implementar mejor en el futbol mexicano porque lamentablemente empezaron a probar faltando cuatro fechas para el final de campeonato y me parece una falta de respeto porque había equipos que estaban pelando por entrar a la Liguilla y empiezan a probar. Parece que en vez de ayudarnos nos tiran para atrás.“Si lo querían hacer tenían que haberlo hecho en el inicio y no en las ultimas cuatro fechas, y después en la Liguilla, porque así es más complicado todavía”, reconoció Sambueza.Y es que el pasado jueves, tras el duelo de ida de los cuartos de final entre Toluca y América, tanto Miguel Herrera como Hernán Cristante cuestionaron el criterio del los silbantes a la hora de utilizar esta tecnología.Quieren Pumas darle alegrías a la aficiónPumas tiene enfrente la mejor prueba para convencer a su afición y, de paso, dar un golpe de autoridad en la pelea por el campeonato de la Liga MX.Los felinos acumulan grises comentarios por su falta de resultados en Ciudad Universitaria, pero en el seno auriazul, saben que el trabajo se verá reflejado en la cancha, donde esperan hoy eliminar a Tigres y avanzar a Semifinales.“La afición se lo merece, creo que últimamente, tal vez, no nos han creído tanto en lo que hemos hecho, pero estamos trabajando día a día para darles esas alegrías que se merecen”, declaró el volante Andrés Iniestra.El “Lobo” puntualizó que el equipo deja de lado las voces a su alrededor, pues considera que no es positivo escuchar las malas ni exaltarse con las buenas.

