Elimina Rayados al campeón

Torreón— ¡Qué dolor, Santos! El Monterrey se metió al Estadio Corona y salió de ahí con el pase a las Semifinales del Torneo Apertura 2018.Los Rayados eliminaron al último campeón por marcador global de 3-0, después de vencerlo por 2-0 en el partido de vuelta de Cuartos de Final disputado en el Territorio Santos Modelo.En la Comarca Lagunera ya se veían bicampeones, alcanzado su séptimo título de Liga, pero el equipo dirigido por Diego Alonso los paró en seco.El Monterrey salió vivo de la llamada "Casa del Dolor Ajeno" e ileso. No recibió gol en la serie.El Santos había llegado a la Liguilla después de haber marcado gol en cada uno de los 17 juegos de la fase regular, pero no le pudo anotar uno solo a los regios en 180 minutos.En la ida, Alonso apostó por un equipo que propusiera, lo que hizo al partido uno de ida y vuelta y lo definieron con el golazo de Rogelio Funes Mori.Esta noche, el uruguayo cambió las formas, priorizando el aspecto defensivo. La meta: no recibir gol. Para ello mandó a César Montes a la cancha y retomar la línea de cinco.Quizá previendo que puede ser más efectivo en el contragolpe puso de inicio a Avilés Hurtado por Dorlan Pabon, quien fue el otro sacrificado.La idea fue llevada a cabo prolijamente por sus jugadores que no permitieron muchas ocasiones de gol a los locales, aunque no estuvieron exentos de algunos sobresaltos. En todo caso, fueron mínimos considerando la situación.Durante los primeros 20 minutos, la mejor ocasión de anotar la tuvieron los Rayados, pero el portero local Jonathan Orozco le tapó un disparo a Rodolfo Pizarro.En la recta final del primer tiempo, el Santos apuró a los Rayados y Marcelo Barovero tuvo que sacar un disparo de Osvaldo Martínez y ver como otro remate de Jonathan Rodríguez besaba el travesaño antes de que el balón terminara en la tribuna.Luego, Hurtado pudo abrir el marcador, pero se tardó en disparar, fue alcanzado por Matheus Doria, quien lo despojó del balón, pero con aparente falta dentro del área, y aunque el árbitro Jorge Isaac Rojas revisó con la cabina del VAR, no se marcó el penalti.Era fácil presagiar que el Santos sería un vendaval para la segunda parte, pero no fue así.El Monterrey no les dio mayores concesiones. Aunque los laguneros encontraron el gol, éste fue anulado por un claro fuera de lugar de Rodríguez. Fue lo último del Santos.A los 53', Nicolás Sánchez puso el 1-0 con un remate de cabeza tras el cual el balón se le escurrió entre las manos a Orozco. Cayó como plomo ese gol, y el segundo fue lapidario.Sólo cinco minutos después, la jugada la empezó Pizarro, después Hurtado hizo una buena maniobra individual y le sirvió medio gol a Funes Mori, quien definió para el 2-0.El Santos, que llegó al juego con la oportunidad de avanzar ganando 1-0, no necesitaba meter dos o tres goles, ya requería cuatro tantos en media hora. Era una misión imposible.Desde ese momento, Alonso podía pensar en función del siguiente rival: América, Pumas o Tigres, dependiendo de los resultados de este domingo.Los Rayados echaron al campeón, están en Semifinales, quieren la corona para ellos y dedicarle algo más a sus tres hinchas fallecidos en un accidente en el viaje a Torreón.