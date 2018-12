Encarrilados

Ciudad de México— Cruz Azul ya exorcizó uno de sus más grandes demonios para meterse a semifinales del Apertura 2018.Con un pobre 1-1 ante Gallos Blancos, 3-1 global, anoche en el Estadio Azteca, La Máquina superó por primera ocasión los cuartos de final siendo líder en torneos cortos, tras haber fracasado en 5 oportunidades.No fue la mejor exhibición de los celestes, pero cumplieron con espantar fantasmas.Lo que no quedó claro fue si en realidad el conjunto cementero está curado del exceso de confianza como dijo Édgar Méndez en la víspera, porque La Máquina se apagó poco a poco al tomar ventaja en el segundo de la serie.Arrancó a tambor batiente porque apenas al 4’, Elías Hernández puso al frente a los celestes, tras quitarse a 2 rivales y meter disparo lejos del portero Tiago Volpi.El volante mexicano mostró esa contundencia que presumió durante la primera mitad del torneo, hasta que bajó su ritmo tras la fecha FIFA de septiembre.Pero Cruz Azul le permitió al Querétaro creer en una posible clasificación, sobre todo en el complemento, cuando ya ni se ocupaba en llegar al arco rival.Entonces apareció el VAR, que dio por válido una anotación al 60’ de Luis Romo, tras un cabezazo que pegó en el travesaño antes de picar adentro.El silbante Jorge Pérez Durán tardó minuto y medio en decidir si era gol, pero lejos de los casi 4 en marcar una falta previa a un penalti que había señalado sobre el español Méndez; quien se salvó de la segunda amonestación, al 77’.El DT visitante, Rafael Puente del Río, echó todo lo que pudo al frente, hasta el central Diego Novaretti terminó de punta, pero los Gallos ya no picotearon.La Máquina abandonó el Azteca con un empate amargo más allá de ponerse en semifinales, instancia a la que no llegaba desde el Clausura 2013, cuando después perdería su última final de Liga.Tanto que hasta la afición que se dio cita en el Coloso de Santa Úrsula, que lució un nuevo césped híbrido en condiciones más decentes que en el último juego del equipo en fase regular, le bajó decibeles a los cánticos y los mismos jugadores salieron con semblante adusto.Cruz Azul se miró flojo en el Azteca, ahí donde suma 8 triunfos y 2 empates en el Torneo, pero ya está en semifinales y aguarda para conocer a su rival.

