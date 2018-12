Nueva York— El venezolano Avisaíl García, el curazoleño Jonathan Schoop y el jardinero Billy Hamilton se convirtieron en agentes libres el viernes. Ellos forman parte de los 43 jugadores que los equipos no les ofrecieron contrato para 2019. Los Cachorros de Chicago retuvieron al campocorto Addison Russell pese a que su suspensión de 40 juegos por violencia doméstica no termina hasta mayo.El presidente de operaciones de beisbol de los Cachorros, Theo Epstein, calificó la decisión sobre Russell de paso procesal y dijo que “no representa la línea de meta ni sella su futuro” con el equipo.Russell aceptó la sanción tras las acusaciones realizadas por su exesposa, Melisa Reidy. Aunque Russell ha negado los hechos, se disculpó con Reidy y su familia por “mi comportamiento pasado”.Los equipos tenían hasta el viernes por la noche para ofrecer contratos a sus jugadores no firmados en sus plantillas de 40 hombres, la última oportunidad de liberar efectivamente a peloteros elegibles para el arbitraje salarial sin costo.García estuvo limitado a 93 partidos la temporada anterior con los Medias Blancas debido a molestias en su rodilla derecha que lo llevaron a someterse a una cirugía en octubre. Su promedio de bateo cayó de .330 a .236, demasiado para Chicago si se tienen en cuenta los 6.7 millones de dólares que ganó en un arbitraje salarial el febrero pasado.Entre los liberados estaban el tercera base Tim Beckham y el receptor Caleb Joseph, ambos de Baltimore; el cátcher James McCann y el pitcher Alex Wilson, de Detroit; el pitcher Matt Shoemaker, de los Angelinos de Los Ángeles; el jardinero Robbie Grossman, de Minnesota; los pitchers Mike Fiers, Cory Gearrin y Kendall Graveman, de Oakland; el infielder venezolano Wilmer Flores, de los Mets de Nueva York; el primera base Justin Bour, de Filadelfia, y el pitcher Hunter Strickland, de San Francisco.Otros cerraron acuerdos por una temporada antes de que expirase el plazo, como el primera base C.J. Cron, de Minnesota y que pegó 30 cuadrangulares con Tampa Bay. Recibió un contrato por 4,8 millones de dólares.San Francisco pactó con el relevista Sam Dyson por cinco millones y con el segunda base Joe Panik por 3.85 millones. Además, el derecho Danny Salazar llegó a un acuerdo de 4.5 millones con Cleveland; el zurdo Anthony Cingrani pactó 2.65 millones con los Dodgers; el zurdo Jonny Venters 2.25 millones con Atlanta, y el derecho Liam Hendriks 2.15 millones con Oakland.

