En busca de refuerzos

Mientras el plantel de jugadores y cuerpo técnico están de vacaciones tras la eliminación ante Dorados Sinaloa, en las semifinales del Apertura 2018 por global de 2-1, la directiva de Bravos FC Juárez analiza las posibles bajas, contempla la llegada de un par de refuerzos al equipo y planea la pretemporada rumbo al Clausura 2019.En pleno ‘futbol de estufa’ y en época de rumores, los nombres de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez y Jaimen Ayoví suenan como posibles refuerzos para el FC Juárez.A la vez, extraoficialmente se manejan las salidas del portero Iván Vázquez Mellado y del defensa central Jonathan Lacerda rumbo a la Jaiba Brava del Tampico Madero.“Estamos precisamente en ese análisis. Lo que sí, estamos ciertos, es que necesitamos un par de refuerzos para cerrar muy bien la segunda parte del año, lograr ser campeones y poder ascender”, declaró Juan Carlos Talavera, presidente del conjunto.Talavera no dio a conocer las posiciones en las cuales la directiva desea apuntalar a los Bravos.Indicó que la idea es mantener la base del conjunto que logró el liderato general, estableció un nuevo récord de 35 puntos en la campaña y se quedó corto en sus aspiraciones de lograr el título, por lo que, anticipó las bajas en el grupo serán contadas.“Sí, la verdad es que la mayoría de la base se mantiene. Nada más hay que ver dónde podemos ser más contundentes o dónde podemos generar una fortaleza que sea en beneficio para nosotros. Siempre hay oportunidades y áreas de mejora”, apuntó.Talavera añadió: “traemos muy buen equipo, simplemente siempre es bueno reforzar, siempre es bueno buscar variantes para tener otros factores que nos ayuden a lograr el objetivo de ser campeones”.El directivo comentó que la segunda semana de este mes acudirán al mini draft del Ascenso MX, por lo que desde hace tiempo observan y analizan a algunos jugadores nacionales.Igualmente, a varios extranjeros.“No tenemos tomada ninguna decisión”, expuso.Acerca del tema del entrenador Gabriel Caballero y de la sonada incorporación al cuerpo técnico de Gerardo ‘Tata’ Martino, virtual director técnico del Tri, Talavera afirmó que esta situación es un rumor aún.Martino, estratega argentino de Atlanta United en la Major League Soccer (MLS) y amigo de Caballero Schiker desde sus épocas de jugadores en el Newells Old Boys, disputará el próximo sábado ocho del mes en curso la final por el título contra Portland Timbers.“Sigue siendo un rumor, la verdad, no hay nada. Nosotros tenemos contrato con él, él tiene contrato con nosotros –por seis meses más–, seguimos en esa planeación”, externó.Manifestó que en una reunión que la dirigencia sostuvo con el timonel argentino naturalizado mexicano en la semana, la postura de ambas partes fue de continuar en Bravos, cerrar fuerte en el Clausura 2019 y ser campeones.“En este sentido, todo sigue igual, lo demás son rumores”, dijo.Sin embargo admitió que la posibilidad de que se dé la partida de Caballero de Bravos, existe.“Nunca se puede descartar que pudiera pasar, que pudiera llegarle esa invitación y en su momento habrá que ver cómo lo enfrentamos. Siempre está abierta -la posibilidad-, pero no ha habido ninguna invitación que le hayan hecho a él formal, ni siquiera informal, han sido rumores que se han generado ahí en los medios”, apuntó.

