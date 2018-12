Ligan el quinto

Detroit.- Blake Griffin anotó 26 unidades y Andre Drummond aportó un doble-doble para que los Pistones de Detroit alargaran a cinco su racha de triunfos al vencer ayer 111-102 a los Warriors de Golden State.Stephen Curry volvió a la alineación de Golden State tras una ausencia de 11 partidos por una lesión en la ingle y terminó con 27 unidades al encestar 10 de 21 intentos, incluyendo 3 de 9 triples.Drummond finalizó con 16 tantos y 19 rebotes, ocho de ellos ofensivos. Detroit tuvo seis jugadores que encestaron en doble dígito.Kevin Durant añadió 28 unidades por Golden State y Klay Thompson aportó 21. Pero los Warriors no pudieron sobreponerse al dominio de Detroit en los tableros ofensivos. Los Pistones finalizaron con 14 rebotes ofensivos por ocho de Golden State.Curry falló sus primeros tres intentos, todos triples, pero logró una bandeja y concretó la jugada de tres puntos en la primera posesión del segundo período.Detroit tomó ventaja de hasta 11 puntos en el segundo cuarto y llegó al descanso al frente 54-46. Stanley Johnson tuvo 12 puntos desde la banca por los Pistones, mientras que Thompson y Durant se combinaron para 25 por Golden State.Los Pistones retomaron ventaja de 14, 59-55, gracias a la jugada de tres puntos de Reggie Jackson a mediados del tercer cuarto, pero Curry respondió con su primer triple del juego.Los Warriors se acercaron a dos a finales del tercer período, pero un triple de Johnson amplió el margen a 85-78.Los Pistones tomaron ventaja de 96-87 con 4:15 por jugar cuando los Warriors comenzaron a dar faltas intencionales sobre Drummond, quien había fallado 17 de sus últimos 20 tiros libres.Bucks 134, Knicks 136, TENueva York.- Emmanuel Mudiay anotó 28 puntos para encaminar a los Knicks de Nueva York a un triunfo en tiempo extra 136-134 sobre los Bucks de Milwaukee.El alero novato Kevin Knox impuso una marca personal con 26 tantos para ayudar a Nueva York a quebrar una racha de dos derrotas. Damyean Dotson y Tim Hardaway Jr. sumaron 21 unidades cada uno, mientras que Noah Vonley contribuyó con 15 puntos.Giannis Antetokounmpo terminó con 33 unidades y 19 rebotes por Milwaukee, que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. Eric Bledsoe sumó 27 puntos. Malcolm Brogdon finalizó con 22 tantos, Brook Lopez tuvo 13 y Khris Middleton y Tony Snell aportaron 10 cada uno.Nueva York tomó su primera ventaja desde un triple de Hardaway a mediados del primer cuarto gracias al enceste de Enes Kanter con 3:13 por jugar en el tercer periodo que puso a los Knicks al frente 71-70.La ventaja duró poco después de que el triple de Knox pusiera fin a una ofensiva de 17-0 de Milwaukee. Los Bucks tuvieron ventaja de 16 tantos antes de que los Knicks iniciaran una remontada con los últimos siete tantos del período para recortar la diferencia a 97-93.Mitchell Robinson inició el último cuarto con una bandeja para acercar a los Knicks a dos, pero Antetokounmpo convirtió una jugada de tres puntos, Sterling Brown logró una jugada de cuatro y Brogdon encestó un triple para que Milwaukee ampliara el margen a 107-99.Pero Nueva York no se rindió. Los Knicks superaron 25-11 en los últimos 6:39 para forzar el tiempo extra gracias a un triple de Mudiay.Nets 88, Wizards 102Washington.- John Wall anotó 30 puntos, Bradley Beal aportó otros 22 y los Wizards de Washington derrotaron 102-88 a los Nets, propinándole a Brooklyn su sexta derrota en fila.Markieff Morris se recuperó de un juego en el que encestó uno de 10 disparos en la derrota del viernes ante Filadelfia para anotar 20 unidades al concretar nueve de 12 intentos. Aportó 15 tantos en el cuarto período.Allen Crabbe encabezó a Brooklyn con 14 unidades. Es la peor racha perdedora de los Nets desde que hilvanaron ocho derrotas en febrero pasado.Los 88 puntos de los Nets –que venían de perder en doble tiempo extra en casa ante Memphis la noche del viernes– fue el total más bajo de la temporada. También es la menor cantidad de puntos que han permitido los Wizards en la campaña.Los Wizards tomaron ventaja a mediados del primer cuarto y aprovecharon una ofensiva de 11-0 para iniciar la segunda mitad y abrir un margen de 53-39 con 9:09 por jugar en el tercer período. Sentenciaron el encuentro con una racha de 12-0 en el cuarto período.Toros 105, Rockets 121Houston.- James Harden encestó seis triples y terminó con 30 puntos para ayudar a los Rockets a ganar su segundo partido consecutivo, un triunfo 121-105 sobre los Toros de Chicago.El triunfo se presenta una noche después de que los Rockets quebraron una racha de cuatro derrotas al vencer 136-105 a San Antonio.Houston llegó al cuarto período arriba por 12 y se valió de una racha de 13-7 al inicio del cuarto para colocar el marcador 100-82 a ocho minutos y medio del final. Eric Gordon encestó dos triples en ese lapso y P.J. Tucker sumó una jugada de tres puntos. Chicago no pudo reducir el margen y los Rockets aumentaron a 20 la diferencia a tres minutos del final, cuando el coach Mike D’Antoni sacó a sus titulares.Zach LaVine terminó con 29 tantos por los Toros, que hilvanaron su sexta derrota y cayeron por 10ma ocasión en 11 partidos.Por Chicago, Lauri Markkanen terminó con 10 unidades y cuatro rebotes en su primer juego de la campaña después de ausentarse los primeros 23 cotejos con una lesión en el codo derecho. Ingresó al encuentro con cuatro minutos y medio por jugar en el primer período y vio acción durante 26 minutos.Clint Capela aportó 18 unidades y 15 tableros por Houston y Chris Paul sumó 12 tantos y empató su mejor cifra de la campaña al repartir 13 asistencias en su segundo juego de regreso tras perderse tres partidos por molestias en el tendón de la corva.

