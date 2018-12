Con sabor a playoffs

Las carreras de Ben Roethlisberger y Philip Rivers han ido en paralelo desde que ambos fueron seleccionados en la primera ronda del Draft de 2004, con producción y éxito similares. La temporada de 2018 no es la excepción.Los Cargadores de Los Angeles (8-3) visitan Pittsburgh armados con la séptima mejor ofensiva de la Liga. Rivers comanda un ataque que ha anotado casi 28 puntos en promedio y ha ganado siete de sus últimos ocho partidos.Roethlisberger lidera a los Acereros (7-3-1), que cuentan con el sexto mejor ataque de la NFL, una unidad que promedia 28.7 puntos, suficientes para ganar seis de sus últimos siete encuentros. Coincidentemente, la única derrota para ambos conjuntos en ese período llegó a manos del mismo enemigo: los Broncos de Denver.Será el quinto choque entre Roethlisberger y Rivers como profesionales, con dos triunfos por bando hasta ahora. Y los dos buscan con apremio un triunfo para permanecer vigentes dentro del apretado panorama por los playoffs en la Conferencia Americana. Ninguno puede darse el lujo de un tropiezo. Los Cargadores no pueden rezagarse más de Kansas City en el Oeste y los Acereros quieren tener descanso en la primera ronda.Si bien ambos mariscales cargan con una buena parte del peso ofensivo de sus equipos –Pittsburgh es la segunda mejor ofensiva aérea de la NFL y Los Angeles la 10ma– el encuentro de hoy por la noche podría inclinarse más hacia el ataque terrestre.Los Cargadores no contarán con el versátil y dinámico corredor Melvin Gordon, quien acumula 1,255 yardas totales y 13 touchdowns en la actual temporada. Estará ausente por una lesión de rodilla, por lo que el inexperto Austin Ekeler (763 yardas totales, 409 por tierra y 4 touchdowns) tomaría su lugar con la misión de restarle peso a Rivers.En tanto, Pittsburgh debe encontrar la forma de involucrar nuevamente al corredor James Conner, cuya participación en la ofensiva ha disminuido durante las últimas tres semanas, en las que promedia apenas 15.3 toques de balón a cambio de los 23.6 que tuvo en las primeras ocho semanas. Conner, líder de la AFC en yardas totales (849 por tierra y 453 por aire), soltó un balón en el cuarto período de la derrota ante Denver el domingo pasado.Vikingos-PatriotasAl pasar las páginas del calendario de la campaña regular hacia su último mes, Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra se encuentran en una posición conocida: Con la segunda mejor marca de la AFC y con la mira fija en la postemporada.Hoy, la tercera mejor defensiva de la Liga se interpone entre los Patriotas y otro paso más hacia su 15ta aparición en playoffs en las últimas 17 temporadas.Jefes en RaidersEs un poco complicado, pero una victoria de los Jefes y derrotas de Miami, Tennessee, Houston, Indianapolis, Baltimore y Cincinnati en ciertas combinaciones le darían a Kansas City una oportunidad de llegar al playoff.No hay nadie que dude de que eso sucederá.Los Jefes han ganado seis de siete en esta serie y el equipo de Reid ha logrado un récord de 16-3.Aquí está una rara estadística: Oakland ocupa el quinto lugar en la NFL con 34 puntos en sus primeras jugadas.49ers en Halcones MarinosLo más intrigante aquí es que Richard Sherman está usando ahora una camiseta de los 49ers.El destacado defensivo que ha pasado siete temporadas en Seattle no hizo mucho en San Francisco: Sherman ha tenido 32 intercepciones para Seattle, siendo el mayor número en la NFL durante ese lapso.En esta temporada ha tenido cero intercepciones y cuatro pases defendidos.Los Halcones Marinos han ganado ocho seguidos y 10 de los últimos 11 contra los 49ers.Vikingos en PatriotasMás récords están al alcance de Tom Brady.Con dos pases para anotación en contra de Minnesota, Brady podría superar los 579 de Peyton Manning en cuanto al mayor número de pases para anotación en la historia de la NFL, incluyendo la postemporada.También podría superar los 508 de Brett Favre, por el tercer mayor número de pases para anotación en la temporada regular.Carneros en LeonesLos Carneros están concentrados en ganar para enfocar todas sus baterías en Nueva Orleans para tener la ventaja de jugar en casa en la Conferencia Nacional.Sin embargo, primero tendrán que enfrentar a contrincantes del Centro de la Conferencia Nacional –la próxima semana en Chicago será la prueba más difícil.Los Angeles asegurarían el Oeste de la Conferencia Nacional con una victoria.Osos en GigantesChicago, que lidera el Norte de la Conferencia Nacional, pretende lograr una sexta victoria consecutiva, los Osos ganaron en tres ocasiones en 12 días, una de ellas sin el mariscal titular Mitchell Trubisky.Chase Daniel fue el titular en contra de los Leones el Día de Acción de Gracias, completó 27 de 37 pases para 230 yardas sin anotaciones ni intercepciones.Aunque la defensa es lo que impulsa a este equipo de los Osos, lo cual no es sorpresivo.Cafés en TexanosHouston está en una racha con ocho victorias consecutivas, ha derrotado a Cleveland en cuatro ocasiones seguidas y en seis de los últimos siete enfrentamientos.Aunque los Cafés son peligrosos bajo la dirección del entrenador interino Gregg Williams y con Baker Mayfield, quien fue seleccionado en primer lugar en total del Draft, quien está jugando muy bien.La semana pasada, Cleveland concluyó una racha perdedora de 25 partidos como visitantes en Cincinnati.Potros en JaguaresIndianapolis va al alza, pero Jacksonville está jugando pésimo.Una victoria les daría a los Potros su primera racha ganadora de seis partidos desde que iniciaron su temporada de campeonato de la Conferencia Americana en el 2009 con un récord de 14-0.Andrew Luck logró un pase para anotación en 34 partidos seguidos y tres o más anotaciones en ocho partidos consecutivos, empatando con Peyton Manning por el segundo lugar de todos los tiempos.Broncos en BengalíesLos Bengalíes han perdido cinco de seis y ahora jugarán sin Andy Dalton, quien está lesionado del dedo pulgar, el tercer relevo del mariscal, Jeff Driskel, será el titular, siendo su primera vez en la NFL.El juego terrestre podría ser clave aquí.El corredor de los Broncos, Phillip Lindsay, ocupa el segundo lugar entre los novatos de la NFL con 780 yardas de acarreos, y ahora que no jugará Dalton, Joe Mixon va a estar ocupado acarreando el balón para Cincinnati.Cuervos en HalconesSerá su sexto enfrentamiento, la victoria que tuvo Baltimore por marcador de 19-13 en TE en Atlanta en 1999 ha sido la única victoria que ha logrado un equipo visitante.Baltimore cuenta con la defensa que está en primer lugar en la NFL, permitiendo 18 puntos por partidos, que es el menor número de la liga, y ha encontrado una fórmula ganadora con la ofensiva, ya que el novato Gus Edwards ha realizado acarreos para por lo menos 100 yardas en dos partidos al hilo.Panteras en BucanerosLas tres derrotas consecutivas de Carolina ponen en peligro su participación en el playoff.No hay que culpar al corredor de poder Christian McCaffrey, quien logró 125 yardas de acarreos, 112 recepciones para 237 yardas, que establecieron un récord en el equipo, y dos anotaciones que consiguió la semana pasada contra Seattle.El seleccionado en primer lugar del Draft, D.J. Moore logró 17 recepciones para 248 yardas en los dos últimos partidos.Jets en TitanesPara que Tennessee pueda pensar en llegar a la postemporada, debe ganar partidos como éste.Los Jets han perdido cinco seguidos y todos, excepto el pateador Jason Myers, han ofrecido poca resistencia.Myers ha logrado cinco goles de campo de 55 yardas o más en esta temporada, siendo el mayor número que haya logrado un pateador desde el año 2000.Cardenales en EmpacadoresNo hay mucho qué ver con estos perdedores.El astro de los Cardenales, Larry Fitzgerald, necesita cuatro atrapadas para superar a Jerry Rice, miembro del Salón de la Fama, que logró 1 mil 281 con los 49s, en cuanto al mayor número de recepciones en la historia de la NFL con un equipo.Bills en DelfinesNo hay que esperar una avalancha de anotaciones en este enfrentamiento, Buffalo ocupa el trigésimo primer lugar en la ofensiva y Miami el vigésimo octavo.Aunque los Bills han superado las 300 yardas en los dos últimos partidos después de no haberlo logrado en los primeros seis, su índice de eficiencia es del 58.9, siendo el peor de la NFL.Cargadores en AcererosEl tablero de anotaciones podría explotar en el Heinz Field cuando los mariscales Philip Rivers y Ben Roethlisberger lo iluminen.Rivers estableció un récord en la NFL en cuanto al índice más alto de pases completos con 96.6 por ciento y empató la marca de pases completos consecutivos con 25 en la derrota que le propinaron la semana pasada a Arizona.Pieles Rojas en Águilas, lunes por la nocheEntre los muchos equipos poco destacados en la competencia para llegar al playoff están los Pieles Rojas, que están jugando sin su mariscal número 1, Alex Smith, y las Águilas, los campeones defensores del Super Bowl, que tienen diezmada la línea secundaria.La semana pasada, Colt McCoy logró 268 yardas de pases, dos anotaciones y tuvo tres intercepciones.

