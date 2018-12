Tiene Ibarra mucho por aportar

Con experiencia en varios equipos de la Primera División de México, alguna vez jugador de las desaparecidas Cobras de Ciudad Juárez y campeón la temporada pasada con los Mustangs de Chicago en la MASL2, el sinaloense Pierre Ibarra es una de las nuevas caras de los Coyotes de El Paso que a partir de hoy ponen en marcha su tercer año de existencia en la Major Arena Soccer League.Los Coyotes harán una difícil visita, pues efrentarán en su primer compromiso al Flash de Monterrey, actual subcampéon de la MASL.El defensa de 35 años de edad consideró que los regiomontanos son un equipo experimentado, con jugadores importantes, pero no desde la temporada pasada, sino desde los últimos años en la liga.“Pero igual son partidos que visten, son partidos que se tienen que jugar al tú por tú y así como ellos cuando iniciaron tenían un sueño, nosotros igual lo tenemos y queremos ganarles”, mencionó Ibarra momentos antes del entrenamiento nocturno de los Coyotes.El nativo de Los Mochis, Sinaloa, jugó para los Correcaminos de la UAT en la Liga de Ascenso antes de enrolarse con la escuadra de Chicago en el año de debut de la MASL2, donde al final logró levantar el trofeo de campeón.“Si, el año pasado jugué en la segunda, me tocó ser campeón pero es totalmente diferente a la primera”.-¿Cómo te sientes con los Coyotes?“Bien, contento de estar acá, contento de competir en una división importante, una división que te exige mucho e igual identificado con el equipo para buscar dar de qué hablar en el torneo”.-¿Qué es lo que viene a aportar Pierre a los Coyotes?“Vengo a aportar sacrificio, cada vez que esté dentro del campo darlo todo, correr, tratar de que no nos metan gol y darle buena salida al equipo, que tenemos grandes jugadores y que ellos se sientan cobijados y con la tranquilidad de que atrás están bien respaldados”.-¿Cómo ves a los Coyotes para este año?“Bien, tenemos grandes jugadores, a algunos ya los conocía a otros los voy conociendo y son jugadores muy buenos, desequilibrantes y con ganas de crecer y eso es importante”.

