Quieren en UTEP dejar mala racha

Los Mineros de UTEP buscarán esta noche salir de una racha de dos derrotas consecutivas, cuando reciban en el Don Haskins Center a los Demons de Northwestern State a partir de las 7:00 pm.El equipo paseño llega este partido luego de haber perdido en una dura Batalla del I-10 ante los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México el pasado miércoles, mientras que los Demons perdieron el martes ante Louisiana Monroe, 80-52.‘Respeto a todos los rivales y se trata de que tratemos de mejorar en este momento’, dijo el entrenador Rodney Terry. ‘Sabemos que tenemos que salir y competir a un nivel muy alto cada noche, sin importar con quién estés jugando. Lo vimos a principios de año. No importa en qué nivel juegues, ya sea en la División II, debes estar listo para jugar durante 40 minutos. Estamos entusiasmados con otra oportunidad y esperamos que nuestros chicos compitan a un alto nivel. También estamos emocionados por la oportunidad de jugar en casa.’La última vez que UTEP enfrentó a Northwestern fue el 3 de diciembre del 2016 en El Paso y los Demons vencieron a los Mineros 79-67. La quinteta paseña tiene una ventaja de 4-2 en la serie con los demonios, y el triunfo más reciente de los picapiedra se presentó el 19 de diciembre del 2013, 84-74.Gana juarenseNacional de boxJesús Ángel Rodríguez /El DiarioEl púgil juarense Rogelio Romero Torres consiguió la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Boxeo de Primera Fuerza 2018, que se realizó en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano y que contó con la intervención de 24 estados del país.En la final de los 81 kilogramos, el boxeador fronterizo obtuvo el triunfo por la vía del nocaut ante Francisco Cantabrana, competidor de Baja California, en el segundo asalto.El seleccionado por México en los pasados Juegos Centroamericanos se erigió monarca nacional, luego que el réferi decidió suspender el combate (RSC) debido a la diferencia que vio en el encordado entre ambos contendientes.La competencia fue avalada por Federación Mexicana de Boxeo, y con ella se ha comenzado a dar forma a la selección azteca que asistirá a Juegos Deportivos Panamericanos en Lima, Perú, el próximo 2019.El verano pasado, Rogelio conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia.En su trayectoria como boxeador amateur, Rogelio participó en los tres eventos Preolímpicos para los Juegos de Brasil 2016. Fue medalla de bronce en Juegos Panamericanos 'Toronto 2015'.Ya fue Campeón Nacional de Boxeo de Primera Fuerza, en 2015. Estuvo en el Campeonato Centroamericano en Veracruz, en 2014 y en el Premundial en Venezuela, ese mismo año. Ha participado en seis Series Mundiales (2012-2017).Reaparece hoy Diana FernándezJesús Ángel Rodríguez /El DiarioEsta noche, en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, la boxeadora juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández sostendrá su segunda defensa del título Internacional CMB frente a Leticia Uribe del estado de Hidalgo.Ayer ambas contendientes vencieron a su primer enemigo en común, la báscula, y se reportaron listas para su combate de hoy.Fernández dio un registro de 52.200 kilogramos, mientras que Uribe otorgó el mismo peso, con lo que quedó amarrada la pelea estelar de guantes rosas, que será a ocho rollos en peso supermosca.“La Arena Coliseo es un reto, estoy lista para ello y espero que disfruten la pelea y llenar las expectativas de la afición que sé es muy exigente", declaró la púgil fronteriza.Fernández Ortiz (18-2 y 4 KO´s) viene de una victoria, en la que fue su primera defensa del título Internacional CMB frente a la colombiana Olga ‘La Cobra’ Julio, compromiso celebrado en la Plaza de la Mexicanidad.Diana, quien incluso ya tuvo su primera oportunidad mundialista, busca seguir creciendo como deportista y llevar su boxeo a las mejores plazas del país.Enfrente le espera Leticia Uribe, quien tiene en sus historial combates contra rivales como Janeth ‘Cuisilla’ Pérez (ex campeona mundial FIB); Estrella ‘Chacala’ Valverde (campeona internacional CMB), Isabel ‘Estrella’ Millán (ex campeona mundial de la FMB), Guadalupe Martínez (campeona mundial supermosca CMB) o Irma ‘Torbellino’ García (ex campeona mundial AMB), por lo que no será nada sencillo aspirar a la victoria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.