Acusan de fraude con criptomonedas a Floyd Mayweather Jr.

San Francisco.- El boxeador Floyd Mayweather Jr. y el productor musical DJ Khaled fueron acusados el jueves por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de promover inversiones en ofertas iniciales en criptomonedas sin revelar que habían cobrado por ello, publicó CNN.La SEC ha dicho que las criptomomedas vendidas en ofertas iniciales de divisas podrían ser consideradas como valores y estar sujetas a las leyes federales.Tanto Mayweather como Khaled llegaron a un acuerdo con la SEC y aceptaron no promover valores, ni siquiera digitales, durante tres y dos años, respectivamente. También acordaron entregar a la SEC el dinero recibido y pagar multas con intereses.Mayweather no reveló que había recibido 300 mil dólares de tres diferentes emisores de ofertas iniciales de monedas, incluidos 100 mil dólares de la firma Centra Tech. Khaled, en tanto, no dio a conocer un pago de 50 mil dólares de la misma compañía.Centra fue acusada de forma separada por la SEC con el argumento de que su oferta inicial era fraudulenta.Centra no pudo ser contactada inmediatamente en busca de un comentario.Tanto Mayweather como Khaled promovieron la oferta inicial de Centra en sus redes sociales. Khaled dijo que era algo que "cambiaba el juego", mientras que Mayweather alentó a sus seguidores a entrar en la oferta inicial y dijo que él lo haría.Mayweather comentó también sobre otra oferta inicial y dijo que iba a ganar mucho dinero."Pueden llamarme Floyd Crypto Mayweather de ahora en adelante", tuiteó.La SEC, que ha dicho que las ofertas iniciales de monedas pueden ser fraudulentas, alienta a los posibles inversionistas a ser cuidadosos o evitar las ofertas iniciales promovidas por celebridades."Sn información sobre los pagos, las promociones de ofertas iniciales hechas por Mayweather y Khaled podrían parecer imparciales, en lugar de promociones pagadas"."Los influidores de redes sociales muchas veces son promotores pagados, no inversionistas profesionales, y los valores que ofrecen, independientemente de si son emitidos utilizando certificados tradicionales o en cadena de bloques (blockchain), pueden se fraudes", dijo Steve Peikin, codirector de la división de ejecuciones de la SEC.Esta es la primera vez que la SEC presenta cargos contra particulares por promover ofertas iniciales de monedas y la investigación está en proceso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.