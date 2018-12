Se expone Conmebol con 'drama' en Copa Libertadores

Buenos Aires— Los dirigentes del fútbol sudamericano han tirado la toalla. Fueron incapaces de poder montar su partido anual más importante en su propio continente.Una confederación de 10 naciones no pudo encontrar un sitio seguro para que River Plate y Boca Juniors pudieran completar su final de la Copa Libertadores tras no poder garantizar la seguridad en las calles para el malogrado duelo de vuelta en Buenos Aires.El torneo bautizado por los próceres de las guerras de independencia de Sudamérica contra el dominio español ahora depende del viejo conquistador colonial. Los hinchas argentinos tendrán que pagar un carísimo viaje ida y vuelta a Madrid el próximo fin de semana.“Estamos contentos de ayudar a la Conmebol en una situación de urgencia”, dijo el presidente de la Federación Española de fútbol, Luis Rubiales. “El fútbol ha sabido unirse para ayudar. Recibiremos a los hinchas con los brazos abiertos. Agradezco al fútbol español su implicación”.Pero es una humillación para Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, el que su “final de todos los tiempos” se juegue tan lejos.Con el súper clásico acaparando una atención global sin precedentes, la entidad rectora del fútbol sudamericano se deleitó al calentar más la acérrima rivalidad entre los equipos argentinos, pero fue incompetente ante los hechos de violencia del sábado pasado.A raíz de los desmanes en las calles por el partido de vuelta, el ministro de seguridad de Buenos Aires aceptó la culpa y renunció. Pero incluso después que hinchas de River habían agredido al autobús que trasladaba a los jugadores de Bocal al estadio Monumental, la Conmebol no supo responderle a los futbolistas.La preocupación del ente pareció centrarse en asegurar que el partido se jugara a toda a costa y alzar su copa. Era obvio que el partido tenía que ser suspendido de inmediato por la gravedad de la violencia.El liderazgo de Domínguez es más cuestionado que nunca.“Encontramos en España la tranquilidad necesaria”, dijo Domínguez. “No creo que jugar en España haga perder la esencia de la Copa Libertadores”.Ahora, la federación española se expone a recriminaciones de ser hipócrita. Justo cuando Rubiales se resiste a que el Barcelona dispute un partido doméstico en Miami en enero, la Liga se encuentra que la federación se trajo a territorio español un partido de mucho mayor renombre.La demanda que la Liga interpuso pudo haber recibido un impulso gracias a las posiciones contradictorias de Rubiales.¿Cuál será el partido que captará la atención dentro y fuera de España el domingo 9 de diciembre? ¿Será el Huesca-Real Madrid? ¿O el clásico argentino en el Santiago Bernabéu del Madrid?El partido del siglo acabará tomando un mes en jugarse. La Conmebol podría pagar las consecuencias durante mucho más tiempo por su negligencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.