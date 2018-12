Kansas City, Missouri— La situación del running back Kareem Hunt con los Chiefs de Kansas City se encuentra en el limbo luego de que surgiera un video en que aparece agrediendo a una joven durante un altercado ocurrido en un hotel de Cleveland.La policía fue llamada al lugar por el incidente del 10 de febrero, si bien no fueron presentados cargos. Pero el video publicado el viernes por el canal TMZ muestra a Hunt derribar y propinar un puntapié a una mujer en un pasillo del hotel. El asunto sale a la luz en un momento delicado para los Chiefs y la NFL respecto a la violencia contra mujeres.Hunt se hallaba en las instalaciones de los Chiefs el viernes por la mañana durante los preparativos para la visita del domingo a Oakland, pero luego fue enviado a casa, reveló a The Associated Press una persona al tanto de la medida, y quien habló en condición de anonimato porque el equipo aún no ha emitido un comunicado formal al respecto.La persona añadió que es posible que Hunt sea integrado a la lista de exentos del comisionado, lo que lo dejaría fuera de actividad mientras la liga investiga el video.Ser colocado en la lista de exentos del comisionado significa que un jugador recibe sueldo y no forma parte de los 53 elementos que componen la plantilla. Pero no puede entrenar ni jugar hasta que sea retirado de la lista.El año pasado, Hunt fue líder de yardas por carrera en la NFL como novato con mil 327 yardas y anotó ocho touchdowns para ayudar a Kansas City a llegar a los playoffs. Esta temporada, ha corrido para 824 yardas y siete touchdowns en 11 juegos, y también tiene siete touchdowns por recepción.La policía de Cleveland y la NFL no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.La liga instituyó políticas más duras contra la violencia doméstica, pero otros incidentes han sido noticia, incluido el del pasado fin de semana cuando los 49ers de San Francisco rompieron relación con el linebacker Reuben Foster.Foster ahora ha sido firmado por los Redskins de Washington y agregado a la lista de exentos del comisionado.El año pasado, el running back Ezekiel Elliott fue suspendido seis juegos por Goodell después que la liga concluyera tras una investigación de un año que el jugador de los Cowboys de Dallas había tenido varios altercados físicos en el verano de 2016 con su novia de entonces.

