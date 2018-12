Jugador de Grandes Ligas dio positivo

Nueva York.- Un pelotero no identificado de Grandes Ligas dio positivo por un estimulante prohibido en el año que acaba de culminar con la última Serie Mundial.Con base en el acuerdo sobre consumo de sustancias adoptado por Grandes Ligas y el Sindicato de jugadores, un positivo en el control inicial por un estimulante prohibido conllevará a seis pruebas adicionales de orina durante el curso del año en lugar de una suspensión, y no se revela la identidad. El positivo por una anfetamina fue incluido en el informe anual publicado ayer por el administrador independiente del programa.En el año que terminó con la Serie Mundial de 2017, fueron dos los positivos para estimulantes prohibidos y que no fueron objeto de una suspensión. Los casos fueron por Adderall y Dextroanfetamina.Los peloteros que no forman parte de los rosters de 40 jugadores no están al amparo de sindicato y están sujetos al programa de drogas de las Ligas Menores, el cual obliga en su mayoría a una suspensión de 50 juegos tras la primera infracción por estimulantes.Grandes Ligas completó una cifra récord de 11 mil 526 controles, un aumento del 39 por ciento con respecto a hace dos años, detectándose 11 muestras que dieron positivo en el año que culminó en la Serie Mundial. Se tomaron 9 mil 282 muestras de orina para sustancias que mejoran el rendimiento, estimulantes y el medicamento Dehidroepiandrosterona, más 2 mil 244 muestras de sangre para detectar la hormona del crecimiento humano.Dos jugadores dieron positivo por el diurético Furosemida: el segunda base Robinson Canó (Seattle) y el lanzador prospecto Oscar De La Cruz (Cachorros), ambos dominicanos.Se registraron ocho positivos para sustancias que mejoran el rendimiento, incluyendo a los dominicanos Jorge Bonifacio, Jorge Polanco, Welington Castillo y Marcos Molina. El jardinero Bonifacio (Kansas City) dio positivo por Boldenona, el torpedero Polanco (Minnesota) por Stanozolol, el receptor Castillo (Medias Blancas) por EPO y el pitcher Molina (ex de los Mets) por Clostebol.Todos recibieron suspensiones de 80 juegos salvo Molina, quien era agente libre cuando el 2 de agosto se le suspendió por el resto de la campaña.Se aprobaron 102 exenciones de uso terapéutico para poder consumir sustancias prohibidas: 101 para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

