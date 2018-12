A ponerle fin

Ciudad de México— Cruz Azul intentará hoy volver a semifinales, instancia a la que no llega desde hace más de 5 años.La Máquina tratará de superar los cuartos de final, esos que en 5 ocasiones la han atorado cuando llega como líder, pero el 2-0 sobre Gallos Blancos en la ida le da todas las ventajas para volver a una etapa en la que no aparecía desde el Clausura 2013.Aun así, el volante Ángel Mena pidió en entrevista no confiarse en el Estadio Azteca.“Se ha visto en otras ocasiones que, por ahí el que termina primero, se ha visto que quizás a veces es el primero que queda eliminado”, aseguró Mena.“Entonces considero que cuando entras a Liguilla, todos van por el mismo objetivo y a la vez todos son favoritos, así que nosotros somos uno de los favoritos también, pero hay 7 que buscan el mismo sueño y el mismo objetivo”. Los Gallos Blancos necesitan ganar 3-0 o por dos goles, pero de 3-1 para arriba para avanzar por más tantos de visitante.Pero nadie en el club cementero ve la clasificación a semifinales ya consumada, por más que el grupo lució relajado los últimos 2 días.Mena consideró que La Máquina tiene lo suficiente para sacar adelante el reto de ser líder en plena Liguilla.“Las ganas, todo lo que se ha venido demostrando hasta el momento, el profesionalismo de cada uno, independientemente de que le toque jugar, apoyando desde donde le toca, esa unión ha hecho que el equipo se haga fuerte”, agregó Mena. Los celestes también deberán de sortear el estado de la cancha del Estadio Azteca, a donde vuelven tras jugar por última vez el 10 de noviembre cuando vencieron 2-1 a Lobos BUAP.Desde entonces ese campo no se ha utilizado para la Liga MX porque América tuvo que ser local en el Nemesio Diez en la última Fecha del torneo, para permitirle al Coloso de Santa Úrsula atender la cancha.Sólo que pese a los problemas con el nuevo césped híbrido, La Máquina ha pitado como local, al mantenerse invicto en este semestre, tras 8 triunfos y un empate.Además, apenas ha recibido 3 anotaciones, justo las que mínimo necesitaría el Querétaro.Cruz Azul tiene todo para meterse a la antesala de la Final, pero sus fantasmas tienen la última palabra.

