Le dan a Felipe Orozco puesto de jurisdiccional

Horas después que la Liga Estatal de Beisbol dio a conocer ayer los nombres de los jurisdiccionales, Felipe Orozco, quien hoy inicia su gestión al frente de la Zona Uno, enfatizó que el objetivo principal de su administración es lograr el título en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, el cual no se consigue desde el 2000.Para ello anunció que hará una reestructuración de entre un 60 a 70 por ciento en las filas de Indios de Ciudad Juárez, sin cerrar las puertas a los jugadores que portaron la camisola teporaca este año e informó que Marcelo Juárez no será el manager de la tribu en el 2019.“No viene Marcelo Juárez, no regresa Marcelo Juárez a dirigir. Vamos a escuchar ofertas, puede ser un manager de fuera, puede ser un manager local”, declaró.Orozco Reyes, de 46 años, ingeniero industrial egresado de la UACJ con 20 años de trayectoria en los medios de comunicación y voz oficial del Estadio ‘Juárez Vive’ desde su inauguración en el 2013, dejó claro que el pelotero que no rinda causará baja en la escuadra aborigen.“Es cuestión de actitud, de comprometerse, de ver que realmente quieran la camiseta, creo que eso se va a estar detectando. Vamos a ser muy precisos en esta administración, jugador que la verdad que no esté rindiendo, sea cuál sea su nombre va a causar baja”, dijo.Acerca de los departamentos a reforzar en la tribu manifestó que está el pitcheo, en especial el de relevo, el talón de Aquiles del conjunto por años.Igualmente se desmarcó del inversionista Óscar Montes, con quien se le asocia en el medio de la pelota local y que para algunos es quien tomará las decisiones.“Hay el aval por parte del municipio, Óscar Montes presentó su plan, sin duda alguna no quedó, sé que se ha manejado mucho esto en las redes sociales”, mencionó.Apuntó que su administración será incluyente.“Lo que puedo decir es que a los otros contendientes, a Óscar –Montes–, a Carlos –Lozoya–, al propio ‘Chito’ –Daniel– Cereceres, la apertura de las puertas de esta administración va a estar. Si ellos quieren venir y trabajar por el bien del beisbol, serán bien recibidos”, expuso.Dentro de los puntos incluidos en su plan de trabajo está la formación de un consejo técnico conformado por representantes de medios de comunicación, titulares de ligas infantiles de beisbol, directivos y autoridades deportivas de diverso nivel, con la idea de contar con la opinión de todas las partes involucradas en el beisbol.“Y no tomar a la mejor decisiones unilaterales y buscar que el equipo funcione, tanto en Primera Fuerza como el beisbol en general en Juárez”, expuso.En este sentido puntualizó que aunque no viene a pelearse con nadie sino a sumar, será muy firme y él tomará las decisiones.Dado que las entradas al Estadio ‘Juárez Vive’ vinieron a la baja en las campañas anteriores y a la vez, con la idea de generar recursos, comentó que pondrá en marcha un plan de marketing, de publicidad para acercarse a las empresas importantes de la ciudad.Otro más, es el cristalizar realmente un convenio de trabajo con los Toros de Tijuana para lograr un intercambio de peloteros.