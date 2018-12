Cruz Azul regresaría a semifinales luego de cinco años

Ciudad de México— Blindado con una ventaja de dos goles, Cruz Azul irradia un amplio favoritismo al recibir el sábado a Querétaro en el choque de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2018.La Máquina dominó a los Gallos Blancos en el partido de ida, imponiéndose 2-0, para poner un pie en las semifinales. Accedería a esa instancia por primera vez en cinco años.Cruz Azul podría empatar o perder hasta por un idéntico 2-0 y avanzaría gracias a su mejor posición en la tabla.“A nosotros nos da igual si nos ponen o no la etiqueta de favoritos. Nosotros nos pusimos retos”, dijo el entrenador Pedro Caixinha. “Definí el reto de ahora que es la gloria y su nombre es la novena”, dijo el entrenador Pedro Caixinha. “Pero va a ser un camino largo, aún no hemos pasado esta etapa y hay que respetar el futbol y al rival porque los partidos se tienen que jugar para poder ganar. Falta mucho y seguimos con la humildad de siempre”.La Máquina no logra coronarse desde el torneo Invierno 97, cuando alcanzó el octavo campeonato de su historia. Desde entonces, el equipo ha acariciado el título de liga en cinco ocasiones, pero en todas se ha quedado corto y perdió las finales del Invierno 99, Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 2009 y Clausura 2013, la última vez que estuvo en las semifinales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.