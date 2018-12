Que pese la casa

Torreón.- Llega la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2018, la culminación de los 180 minutos de esta etapa de la eliminatoria y el campeón Santos recibirá en el Estadio Corona a Monterrey con la misión de revertir el 1-0 que se llevó en el cotejo de ida.Santos, para avanzar a las semifinales, deberá llevarse la victoria 1-0 o por 2 o más goles en caso de que Rayados se manifieste en el marcador, por lo que no podrá salir a especular, pero a la vez deberá ser muy precavido para evitar recibir un gol que le complique las cosas.Durante la fase regular de la Liga MX, los Guerreros mantuvieron el invicto ante su gente, a cambio de 6 victorias y 3 empates; tomando en cuenta que su última victoria en casa fue precisamente ante su actual rival con único tanto anotado por Julio Furch.Monterrey supo sacar una ligera ventaja en casa durante el partido de ida, sin embargo, ésta no parece suficiente, por lo que no podrá salir confiado a una cancha que no otorga mucho respiro a los visitantes y menos cuando se trata de un rival regional en lo que puede casi considerarse como un Clásico.Y si Rayados tuvo problemas en el Apertura 2018, fue precisamente fuera de casa, condición en la que tuvo una marca negativa al sumar solamente 3 victorias, a cambio de 2 empates y 4 derrotas para acumular únicamente 11 de los 27 puntos posibles; además de los 11 goles que recibió.Ninguno de los dos equipos puede salir a especular, mientras Santos está obligado a la victoria para seguir con vida; Monterrey sabe que su gol de ventaja puede evaporarse en cualquier momento, por lo que seguramente saldrá a buscar el segundo lo antes posible.

