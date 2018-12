Kansas City, Missouri.- Kareem Hunt no tiene cabida ni en los Jefes de Kansas City ni en la NFL.La carrera del RB se derrumbó tras publicarse ayer un video donde la estrella de los Jefes está golpeando a una mujer, suceso que se dio en febrero pasado.Primero, la NFL dio a conocer anoche que Hunt había sido colocado en la lista de exenciones del Comisionado por el video publicado, lo que llevaba al jugador a no poder entrenar, jugar o acudir a los encuentros.De igual manera, la NFL dio a conocer que abrió una investigación para ver el incidente que se dio en febrero de este año.Y para rematar, los Jefes anunciaron después en un comunicado que el jugador había sido liberado y ya no forma parte de la franquicia.Kareem estaba en su segundo año en la NFL y sumaba en la campaña 824 yardas y 14 touchdowns, siendo una pieza clave para que los Jefes estén con marca de 9-1 liderando la Conferencia Americana.Regresa Flacco a prácticas tras lesiónOwings Mills, Maryland.- El mariscal Joe Flacco, de los Cuervos de Baltimore, regresó a los entrenamientos por primera vez desde que sufrió una lesión de la cadera derecha el 4 de noviembre.Luego de recibir autorización médica para jugar de nuevo, Flacco lanzó pases y entrenó al lado de los mariscales Lamar Jackson y Robert Griffin III, durante una práctica bajo techo.Jackson, elegido en la primera ronda del Draft de 2018, guio a Baltimore a victorias en los últimos dos compromisos en lugar del lesionado Flacco. Si bien el entrenador John Harbaugh no ha anunciado al quarterback titular para el partido del domingo en Atlanta, todo indica que Jackson asumirá ese papel.Flacco se ha perdido sólo ocho partidos en su carrera de 11 años en la NFL.

