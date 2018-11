Continúa Isco somo suplente en el Real Madrid

Barcelona— Relegado a la grada en el Real Madrid, la carrera de Francisco “Isco” Alarcón en el club español parece estar en una encrucijada.Por su exquisita visión de juego, amagues y repertorio de pases de lujo, Isco fue señalado como el sucesor natural de Andrés Iniesta en la larga lista de habilidosos volantes de España.Pero Isco ha caído en desgracia con el técnico del Real Madrid, Santiago Solari, quien todavía no lo considera como titular en ninguno de los seis partidos que el argentino ha dirigido desde que asumió las riendas del club hace un mes.Si bien Isco ha tenido previas dificultades para asentarse en el once titular, ninguno de los predecesores de Solari lo consideró descartable.Esta semana, cuando Solari lo marginó de su lista de 18 convocados para visitar a la Roma en la Champions League, Solari pareció transmitir un mensaje de que Isco necesita esforzarse más para ganarse su confianza. El futbolista llegó al estadio Olímpico de la capital italiana luciendo un traje, pero antes de que él pudiera cambiarse de ropa descubrió que le tocaría ver el partido desde la tribuna.Después de la victoria por 2-0, Solari restó importancia a varias preguntas de los medios sobre por qué Isco ni siquiera estuvo en la lista de suplentes, donde estuvieron varios jugadores de poca experiencia y un juvenil de la reserva del Madrid.“No lo doy más importancia”, dijo el técnico. “La titularidad o suplencia para un jugador son problemas ficticios, así lo veía cuando jugaba. (Los jugadores) están para dar lo cien por cien para ver si (les) eligen”.Isco ha jugado solo 78 minutos en tres partidos jugados con Solari, todos como suplente que ingresó en el segundo tiempo.Al parecer el problema de Isco pasa por su personalidad. Nadie duda que es el mejor jugador del Madrid en espacios cerrados.La decisión de Solari seguramente dará fuerza a las conjeturas de que Isco podría buscar irse cuando se abra el libro de pases en enero. Según versiones de prensa, el Manchester City y Juventus podrían ser los posibles destinos de Isco, quien tiene un contrato hasta 2022 y, con 26 años, debería de estar entrando en su plenitud.Afortunadamente para Isco, Luis Enrique al menos le mantiene como pieza fundamental en el ataque de España desde que asumió la dirección tras el Mundial.En la Liga española, el Madrid recibirá al Valencia el sábado. Los merengues marchan en la octava plaza, seis puntos detrás del líder Sevilla.Isco espera lucir ese día su uniforme blanco, no estar arropado con su abrigo de invierno.

