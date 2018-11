Resisten Raptors

Toronto.- Kawhi Leonard aportó 37 puntos, su mayor cifra de la temporada, Pascal Siakam agregó 26 –el máximo de su carrera– y los Raptors de Toronto se sobrepusieron a los 51 puntos de Kevin Durant para vencer anoche 131-128 a los Warrirors de Golden State en tiempo extra.Toronto amplió su racha ganadora a siete partidos.Kyle Lowry terminó con 10 unidades y 12 asistencias, Serge Ibaka anotó 20 tantos y Danny Green consiguió 13 para que los Raptors rompieran una racha de ocho derrotas en duelos ante Golden State y se llevaran un choque considerado un adelanto de una potencial final de la NBA.Los Raptors mejoraron su marca a 19-4, la más destacada de la Liga.Durant ha anotado al menos 40 puntos en tres juegos seguidos por primera vez, coronando tales actuaciones con su máximo total de la temporada. Contribuyó también con 11 rebotes y seis asistencias por unos Warriors que sufrieron su quinto descalabro consecutivo en compromisos fuera de casaKlay Thompson anotó 23 puntos y Jonas Jerebko hizo 16 de sus 20 en el cuarto período y la prórroga, pero Golden State cayó ante Toronto por primera ocasión desde marzo de 2014.La canasta de 3 puntos de Lowry, cuando restaban 55 segundos por jugar en el cuarto período, le dio la ventaja en el marcador a los Raptors por 119-113, Durant respondió con tiros seguidos de 3 puntos, incluyendo una canasta con la que empató el partido cuando restaban 8.6 segundos en el reloj.Leonard movió el balón y se lo envió a Ibaka en la última posesión, pero el centro de los Raptors no pudo encestar antes de que sonara el timbre, enviando el partido a tiempo extra.Green consiguió un tiro de 3 puntos con el que rompió el empate cuando restaban 2:07 minutos en la sesión extra, Toronto aumentó su ventaja cuando Lowry le robó el balón a Andre Iguodala, dando lugar a un par de tiros libres de Siakam.La clavada de Jerebko redujo la diferencia a tres, pero Toronto logró otro respiro cuando a Iguodala le señalaron una sanción por caminar con el balón.A Siakam le cometieron una falta y encestó un tiro libre, Leonard atrapó el rebote del segundo tiro fallido.Luego, le volvieron a cometer una falta a Siakam, coronándolo con un par de tiros libres. Los Warriors no contaron con el base estelar Stephen Curry, que se ausentó por undécimo encuentro seguido con una lesión de la ingle izquierda. Se espera que Curry regrese a las canchas mañana para el duelo en Detroit.Golden State tampoco contó con los lesionados Draymond Green y Alfonzo McKinnie, que no jugaron por séptimo encuentro en fila.

