El Tri Femenil Sub 17 enfrentará a su rival más difícil en la Final del Mundial Uruguay 2018.La clasificación de España para disputar el campeonato reafirma la proyección y el crecimiento del fútbol femenino español, actualmente campeón continental de esta categoría.El sub campeonato en el Mundial de 2014 del equipo que dirigía entonces el actual seleccionador absoluto, Jorge Vilda, tras perder la final ante Japón, y los terceros puestos en el de 2010 y 2016, ya auguraron los buenos resultados que cosecha la cantera femenina española.Esta puede presumir de cuatro títulos de Europa Sub 17, el último hace meses con una victoria sobre Alemania en Lituania, que se sumó a las coronas de 2015, 2011 y 2010, y cuatro segundos puestos (2017, 2016, 2014 y 2009)."Es un sueño cumplido estar en una final de un Mundial y de la manera que lo hemos hecho, estamos invictas", dijo la seleccionadora española, Toña Is tras asegurar la final, que para ella es fruto del "trabajo de las jugadoras y del cuerpo técnico que lleva un mes preparando la competición"."Han sido goles de muchas jugadoras, no solo dos o tres, todo lo que nos entendemos dentro y fuera del campo se ve", señaló Claudia Pina, máxima goleadora del conjunto español con cinco tantos y segunda del Mundial tras la ghanesa Abdulai (7), que abrió el marcador contra Nueva Zelanda a los 39 minutos de la semifinal.En declaraciones a SeFutbol, su compañera Jana Fernández se refirió a México, que "por actitud y ganas" hará que las españolas tengan que "exigirse al máximo" y a estudiar el modo de "solventar el partido"."Estamos muy contentas por todo el apoyo que estamos teniendo desde España de familiares, amigos y de toda la gente que apoya al fútbol femenino y que es amante del fútbol, porque nos están apoyando al máximo. Les damos las gracias porque se nota mucho", dijo la defensa de La Roja.

