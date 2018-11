A unos días hacer su debut en la temporada 2018-19 de la Major Arena Soccer League (MASL), los Coyotes de El Paso son proyectados para terminar en el penúltimo lugar de la competencia, según Turf and Boards, que maneja los rankings de la liga.En su primer partido de la campaña los Coyotes tendrán una verdadera prueba de fuego cuando visiten el domingo al Flash de Monterrey, subcampéon de la temporada pasada y uno de los favoritos para volver a disputar la final.De acuerdo con Turf and Boards, los Coyotes han sido en este momento el equipo menos comunicativo de la liga y su plantilla de jugadores se encuentra envuelta en una especie de misterio, sin embargo se sabe que entre ellos no hay mucha experiencia en la MASL, más allá de lo que podrán aportar Omar Tapia y Alex Cáceres, además de Hugo Puente que regresa luego de una campaña en la que se destapó con 28 goles.Por su parte el Flash está proyectado para terminar en el tercer lugar de la competencia. La escuadra de Monterrey se recargó al máximo con refuerzo de talento probado en la liga, pero es posible que tendrán que encontrar una nueva identidad con las incorporaciones de Franck Tayou y Enrique Cáñez, que es considerada como la versión de Monterrey de Kevin Durant y DeMarcus Cousins.Como el número uno está proyectado en Baltimore Blast, actual campeón de la MASL, que el año pasado no inició como favorito para ser el primero y no terminó la temporada regular en el sitio de honor, pero al final levantaron la copa de campeones al vencer en la final al Monterrey.Esta noche se pone en marcha la temporada de la Major Arena Soccer League con dos partidos, Los SeaWolves de Orlando contra el St. Louis Ambush y Ontario Fury contra el Express de Turlock.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.