Deporte nacional vivió claroscuros con Peña

El deporte mexicano vivió claroscuros durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no sólo por los recortes presupuestales al rubro sino porque dos personas dirigieron la Conade: Jesús Mena, de 2012 al primer trimestre de 2015; y Alfredo Castillo, de abril de ese año hasta el término de la administración.Además, en esta gestión, México recibió una amenaza del Comité Olímpico Internacional (COI) de quedar fuera de Río 2016 por injerencia gubernamental denunciada por federaciones nacionales. Dicho organismo envió una carta, el 25 de noviembre de 2015, a Aurelio Nuño, entonces secretario de Educación, pidiendo su intervención para que cesaran las acciones de Castillo hacia el deporte federado tricolor.Y es que el funcionario arremetió contra varios federativos por irregularidades financieras y administrativas, solicitó a federaciones internacionales desconocer a sus similares nacionales, además de acusar a la Federación Internacional de Natación (FINA) de hacer contratos "leoninos" como el que obligaba a México a pagar una multa de cinco millones de dólares por la cancelación del Mundial de Natación de 2017, asignado originalmente a Guadalajara.México tenía todo para ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 al recibirlos en Veracruz, pero una débil defensa del programa competitivo que excluyó disciplinas en los que el deporte tricolor es fuerte, así como un exceso de confianza de seleccionados nacionales, provocaron que el País terminara en noviembre de ese año en segundo lugar de la cita regional, detrás de Cuba.La natación mexicana perdió en febrero de 2015 una importante oportunidad de desarrollo luego de que la FINA retirara el Mundial de la especialidad que se celebraría en 2017 por no cumplir con los compromisos financieros con el organismo rector de la natación en el orbe.El Gobierno Federal argumentó problemas presupuestales para cubrir los 100 millones de dólares que costaría el evento, y Guadalajara se quedó sin el Mundial.En su afán por poner orden en todo el deporte y cuidar el presupuesto, el titular de la Conade, Alfredo Castillo, tuvo enfrentamientos con varios deportistas a quienes les negó recursos para asistir a competencias internacionales.La subcampeona olímpica en tiro con arco de Londres 2012, Aída Román, fue una de las afectadas y quien alzó la voz al declarar que el funcionario trataba a los deportistas como delincuentes.Bajo esa línea, Castillo inició auditorías a varias federaciones, y, como consecuencia, logró meter a dos federativos a la cárcel, a Antonio Lozano, de atletismo, y Effy Sánchez, de tiro con arco.El Presidente Enrique Peña Nieto tuvo el primer contacto de su sexenio con la comunidad deportiva justo en la entrega del Premio Nacional de Deportes (PND) 2012. Pero, durante su gestión, no sólo lo entregó hasta cuatro meses después, como el de 2017, cuya ceremonia se celebró hasta abril de 2018, sino que faltó al acto protocolario de 2014 delegando esa responsabilidad al entonces Secretario de Educación.El PND de 2018 ya no le correspondía entregarlo a él, pues conforme a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la ceremonia debe ser en diciembre, mes en que ya no sería Jefe del Ejecutivo, pero aún así encabezó la ceremonia en Los Pinos.El sexenio de Peña también fue el más "austero" para el deporte, pues el presupuesto para el rubro se redujo gradualmente, pasando de 7 mil 112 millones de pesos en el primer año de su gestión, es decir en 2013, a 2 mil 100 millones en 2018.La política de Alfredo Castillo contra algunas federaciones nacionales provocó una denuncia de injerencia gubernamental ante el Comité Olímpico Internacional (COI), organismo que respondió con una misiva al titular de la SEP, Aurelio Nuño, advirtiendo que esa intromisión debía cesar o México sería marginado de Río 2016.En diciembre de 2015, la Conade y el Comité Olímpico Mexicano (COM) llegaron a un acuerdo de respeto y cooperación que satisfizo al COI, y por ende la asistencia de México a los Juegos Olímpicos brasileños.Por otra parte, la FINA impidió a exponentes tricolores de deportes acuáticos competir bajo la bandera mexicana y, en caso de ganar en algún evento sancionado por ella, escuchar el Himno Nacional, como consecuencia de la negativa de la Conade de pagar los 5 millones de dólares de multa por haber declinado organizar el Mundial de Natación de 2017.El clavadista Rommel Pacheco fue la víctima más notoria de la situación, pues tuvo que salir a la premiación del trampolín de tres de la Copa del Mundo de Río con una playera de popeye y quedarse con las ganas de escuchar el himno tricolor.México ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 celebrados en Barranquilla con Cuba, potencia regional, compitiendo, algo que no sucedía desde San Juan 1966.La delegación mexicana ganó en El Salvador 2002 y en Mayagüez 2010, pero sin rivales cubanos.Aunque no fue con seleccionados élite, el deporte mexicano mantuvo la inercia del triunfo, pues tuvo su mejor actuación en Juegos Olímpicos Juveniles en la historia al al cosechar 17 metales: 5 oros, 4 platas y 8 bronces, superando las 14 medallas de Nanjing 2014 (1-7-6). En Singapur 2010 se ganaron una plata y 6 bronces.