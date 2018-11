Qué tan bien le irá en la taquilla a Deontay Wilder en la defensa de su título de peso pesado que hará mañana en la noche en contra de Tyson Fury en Los Angeles sigue estando en suspenso.Con todo el poder que tiene en su mano derecha, Wilder sigue tratando de mejorar su marca, mientras que Fury sigue siendo un gran enigma en Estados Unidos.Sin embargo, lo que eso significa para la más prestigiada división del box, es fácil de cuantificar.Por supuesto, el ganador recibirá un brillante cinturón de campeonato, eso significa que será el hombre más malo del planeta –por lo menos en lugares del planeta que actualmente reconocen a Wilder como el reinante campeón del peso pesado.Y eso sigue siendo muy importante aun cuando la división de peso pesado no ha sido buena últimamente, en este momento está llena de talento.Aunque el verdadero premio es probable que llegue en algún momento del próximo año, asumiendo que prevalezca el sentido común como no es común que se haga en el boxeo.Eso significa que el ganador de la pelea entre Wilder y Fury se enfrentará a Anthony Joshua, el fajador británico que actualmente tiene la otra parte del título, la lucha por el pago por evento que podría lograr cifras impresionantes.El que los mejores se enfrentaran a los mejores, era algo que los pesos pesados de otra época acostumbraban a hacer todo el tiempo.Y no hay mejor manera de empezar con el intrigante enfrentamiento que se llevará a cabo en el Staples Center entre dos peleadores invictos que tienen los ojos puestos en un premio más importante.“Lo más importante es que peleemos y darle a los fanáticos del box de nuestra era algo de qué hablar”, comentó Fury.“Sería una vergüenza no pelear. Vamos a ver quién es el mejor cuando estemos en la pelea”.Wilder será la versión defensora del título del Consejo Mundial de Boxeo que posee en contra de Fury, en un combate del que realmente nadie está hablando hasta que se lleve a cabo.Eso incluye a Wilder, quien ha hecho una ardua campaña para que haya una pelea de unificación con Joshua, hasta le ofreció una bolsa de 50 millones de dólares en cierto momento para que aceptara.Sin embargo, Joshua tiene su propia fecha límite, y debido a que toda la base de fanáticos del país lo apoya en Inglaterra, se da el lujo de escoger con quién pelea y cuándo lo hace.Así que, cuando ignoró a Wilder, el estadounidense tuvo que buscar en otro lado –y encontró a un contrincante dispuesto en Fury, quien quiere reclamar el título de peso pesado después de haber derrotado a Wladimir Klitschko en el 2015.“Yo creo que cualquiera que gane podrá llamarse a sí mismo el mejor campeón de peso pesado del mundo”, dijo Wilder.“Aceptémoslo, no tenemos que seguir una y otra vez con el tema de Anthony Joshua. Él tuvo su oportunidad”.De hecho, no debería haber ninguna razón para hablar mucho acerca de Joshua en esta semana.Wilder y Fury merecen ser el centro de la atención, tan sólo porque ambos están dispuestos a pelear uno contra el otro.

