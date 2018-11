Montevideo— El Tri Femenil frenó a uno de los grandes y, brindando un partido memorable, se instaló en la final del Mundial Sub 17 luego de vencer 1-0 a Canadá.La realidad superó los sueños de las verdes, que dejaron el alma en la cancha para alcanzar una meta largamente añorada por el futbol mexicano practicado por mujeres y que llevan varios años luchando por demostrar que en nuestro país hay talento para pensar en objetivos muy altas.México arrancó bien, sin renunciar a su vocación ofensiva, mostrando buenos argumentos en el armado de las jugadas.Natalia Mauleón fue la primera que se animó, pero su disparo se fue arriba del travesaño al 13', tres minutos después Anette Vázquez también se animó y el balón se fue a un lado de la portería.El Tricolor fue creciendo y teniendo mayor posesión de balón.Al 24', las mexicanas tuvieron su premio ante tanta insistencia y Nicole Pérez, la capitana, puso el 1-0 al cobrar de manera perfecta un penal.La portera Jaidy Gutiérrez no dejó pasar nada y unos minutos antes de irse al descanso y Vanesa Buso estuvo a punto de anotar.Canadá fue otro equipo para el complemento, hizo un par de ajustes para ir con todo al frente buscando la igualada.Sin embargo las jugadoras dirigidas por Mónica Vergara cerraron espacios, no le prestaron el balón al cuadro de la hoja de maple.Canadá intentó con los disparos de media distancia, pero Jaidy estuvo muy atenta.El Tricolor Femenil vivió los 10 minutos de mayor tensión en este Mundial, con las rivales apretando en casa jugado, buscando meter a las mexicanas en su zona, cosa que no lograron porque las verdes respondieron buscado el arco canadiense.Ambos cuadros se trenzaron en una lucha sin cuartel, pero el Tri fue mejor y ahora se medirá a España en la gran final por el título próximo sábado.

