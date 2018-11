Confía en la victoria

Ciudad de México— Rocky Fielding está confiado. Pelear en su peso y tener ventajas de altura y alcance sobre Saúl “Canelo” Álvarez lo tienen tranquilo rumbo al duelo que sostendrán el 15 de diciembre.El británico, quien expondrá ante Álvarez la corona Supermediana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), reconoció el nivel del mexicano, pero aseguró que tomó la pelea por las diferencias físicas que le favorecen.“La altura y el peso son significativos. Estoy cómodo con el peso, y él es el que va a subir de peso. ‘Canelo’ era una bestia en Superwelter, pero no lo ha sido en Mediano y tampoco será el más grande en las 168 libras (Supermediano). Esa diferencia ayudará a que sea una gran pelea”, expresó el europeo.“Canelo” es el actual campeón Mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y sube de división en busca de una tercera corona en distintos pesos.Saúl viene de derrotar a Gennady Golovkin, en septiembre, combate que fue duro y eso lo tiene presente Fielding.“Cuando tuvimos el frente a frente, lo primero que vi fueron las cortadas de la pelea con ‘GGG’, que todavía estaban frescas. Además, no hay forma de que pueda poner ocho libras de músculo desde su última pelea, pero es peleador élite y sé que es mi prueba más grande.“Sin embargo, estoy confiado. No lo habría tomado de otra manera. Está en mi división e incluso soy grande para esa categoría. Tengo pegada, sé cómo usarla y sé cómo boxear”, añadió.Rocky, de 31 años, llega con marca de 27-1, 15 KO’s, mientras que “Canelo” ostenta marca de 50-1-2, 34 KO´s.Fielding tuvo su última pelea en julio, cuando se coronó al derrotar por nocaut a Tyron Zeuge.

