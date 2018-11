Con golazo Rayados saca ventaja

Monterrey, México—Con un golazo de Rogelio Funes Mori de chilenita, Rayados dio el primer golpe en la ida de Cuartos de Final al imponerse 1-0 al Santos Laguna. El argentino bajó de pecho un centro al área y conectó de chilena para vencer el vuelo de Jonathan Orozco, en el quizá mejor gol que ha marcado el “Mellizo” desde que llegó al Monterrey.Y aunque el resultado pareciera corto, el que Santos no haya anotado le da un plus al Monterrey, que con cualquier empate en la vuelta asegura el pase a Semifinales, o perdiendo por cualquier marcador, siempre y cuando anote.Fue un duelo entretenido donde hubo oportunidades de ambos equipos, aunque fue Rayados el que generó más ocasiones, pero Jonathan Orozco se creció ante su ex equipo y ante 24 mil 723 aficionados, la más baja en la historia del BBVA. El arco de Rayados también sintió peligro, pues al 57, Jesús Gallardo salvó en la línea de gol un remate de Osvaldo Martínez. Incluso Julio Furch perdonó en dos ocasiones con sendos remates que fueron bien atajados. Monterrey aprovechó la localía para dejar su arco en ceros y ahora buscará mantener la ventaja el sábado cuando visite a los laguneros en la vuelta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.