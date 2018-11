Aplastantes

Filadelfia— Observado por su padre desde el graderío por primera vez en la campaña, Joel Embiid brilló con 26 puntos y 14 rebotes, para que los 76ers de Filadelfia aplastaran ayer 117-91 a los Knicks de Nueva York.Embiid giró para clavar el balón en el aro a una mano. La jugada espectacular provocó una sonrisa y aplausos de Thomas Embiid, coronel en las fuerzas militares de Camerún, quien está de visita en Estados Unidos y prevé pasar unas semanas con su hijo, candidato al Jugador Más Valioso.Cuando crecía, Embiid tuvo que convencer a su padre de que el basquetbol no era un deporte peligroso. Thomas deseaba que su hijo se convirtiera en un voleibolista de elite.Tan sólo en la primera mitad, Embiid sumó 17 unidades, siete rebotes y seis asistencias. Finalizó con su 21er doble doble de la campaña, la mayor cifra en la NBA, y ayudó a que los Sixers mejoraran a una foja de 11-1 como locales.Por 18va vez en la temporada, Embiid acumuló al menos 20 unidades y 10 balones capturados ante los tableros en un partido. JJ Redick atinó cuatro triples y totalizó 24 puntos, mientras que Ben Simmons añadió 14 unidades.Por los Knicks, Enes Kanter y Mario Hezonja sumaron 17 tantos por cabeza.Wolves 128, Spurs 89Minneapolis— Robert Covington aportó 21 puntos, Karl-Anthony Towns y Derrick Rose se unieron a la fiesta con 16 unidades por cabeza, y los Timberwolves de Minnesota zarandearon ayer 128-89 a los Spurs de San Antonio.Minnesota (11-11) consiguió su cuarto triunfo consecutivo y llegó a la marca de .500, algo que no lograba desde el 31 de octubre. Taj Gibson sumó 13 puntos, mientras que el novato Josh Okogie atinó tres triples para totalizar 12 unidades.Los Wolves habían perdido 14 de sus 15 compromisos anteriores frente a San Antonio. Esta vez, limitaron a los Spurs a embocar el 39,5% de sus tiros.Éstos no son los Spurs de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili. Y la defensiva de los Timberwolves tampoco es la de antaño, sino que muestra una notable mejoría.Minnesota llegó a tener una ventaja de 48 puntos antes de quitar el pie del acelerador. Aun así, obtuvo su mayor margen de victoria sobre San Antonio en la historia.Los Timberwolves limitaron a los Spurs a nueve puntos en el segundo periodo.Jakob Poeltl lideró a San Antonio con 14 tantos, mientras que el italiano Marco Belinelli añadió 11.Jazz 101, Nets 91Nueva York— Donovan Mitchell regresó de una ausencia de dos partidos con 29 puntos, y se hizo cargo en los últimos compases para guiar ayer al Jazz de Utah a un triunfo 101-91 sobre los Nets de Brooklyn.Mitchell no mostró efectos de sus costillas golpeadas al anotar 12 unidades en los últimos 5:42 y ayudar a que Utah tomara control de un duelo cerrado.Rudy Gobert totalizó 23 puntos y 16 rebotes para el Jazz, que se repuso tras una actuación miserable en su último encuentro sin Mitchell, una derrota el lunes en casa 121-88 ante Indiana. Le tomó mucho tiempo al Jazz entrar en ritmo el miércoles, pero prosperó al final gracias a Mitchell, quien anotó principalmente en coladas y metió un triple que puso el marcador 93-89.Spencer Dinwiddie marcó 18 unidades saliendo de la banca para los Nets, que perdieron su cuarto encuentro consecutivo, su peor racha de la campaña.Los Nets fallaron sus primeros seis disparos y el Jazz sus primeros cinco, y pasó mucho tiempo antes que ambas escuadras entraran en calor. Brooklyn inició con cuatro encestes en 19 tiros, pese a lo cual sólo perdía 17-16 tras el primer cuarto.Hornets 108, Hawks 94Charlotte, Carolina del Norte— Jeremy Lamb anotó 23 puntos, Cody Zeller tuvo su mayor puntuación de la temporada con 19 unidades y los Hornets de Charlotte se desquitaron de una derrota en Atlanta con un triunfo ayer 108-94 sobre los Hawks.Los Hawks vencieron el domingo 124-123 a Charlotte como locales, cuando John Collins bloqueó el tiro de Kemba Walker mientras sonaba la bocina. Pero esta vez no fue un juego cerrado.Charlotte (11-10) limitó a Atlanta al 34% en sus tiros de campo para colocarse por arriba de .500 en la campaña y mejorar su marca en casa a 8-3.La estrella de los Hornets, Kemba Walker, quien llegó con promedio de 27,9 puntos por juego, finalizó con 19 unidades en una noche en que no estuvo fino. Encestó seis de 19 tiros desde el campo y seis de 10 desde la línea de faltas.Trae Young tuvo 18 puntos para los Hawks, que venían de ganar el martes 115-113 en Miami.Thunder 100, Cavs 83Oklahoma City— Russell Westbrook se colocó en el tercer lugar de la lista de más triple-dobles en la historia de la NBA con 23 puntos, 19 rebotes y 15 asistencias, y el Thunder de Oklahoma City completó la barrida en temporada regular sobre los Cavaliers de Cleveland, con una victoria ayer por 100-83.El triple-doble de Westbrook fue su tercero de la temporada _ todos en los últimos cuatro partidos _ y el 107mo de su carrera, para alcanzar a Jason Kidd en la lista histórica y colocarse sólo debajo de Oscar Robertson (181) y Magic Johnson (138). Kidd necesitó 1.247 juegos para llegar a 107 triple-dobles, mientras que Westbrook lo hizo en sólo 760.Los 19 rebotes se quedaron a uno del máximo en un partido en la carrera de Westbrook, marca que impuso en el último encuentro de la temporada anterior contra Memphis.Jerami Grant añadió 21 puntos, uno menos que el máximo de su carrera, al encestar ocho de 12 tiros para el Thunder, que ha ganado 13 de 16 juegos luego de iniciar 0-4.

