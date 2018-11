PSG endereza rumbo en la Champions

París—El Paris Saint-Germain sacó a relucir su casta al vencer el miércoles 2-1 a Liverpool para reflotar sus opciones en la Liga de Campeones.La victoria permitió al PSG ascender al segundo lugar del reñido Grupo C, en el que Liverpool retrocedió a la tercera plaza.Los goles del lateral izquierdo Juan Bernat y Neymar le dieron a PSG una merecida ventaja ante un estático Liverpool, cuyas llegadas al arco rival en el primer tiempo fueron muy predecibles.En el otro partido de la llave, Dries Mertens firmó un doblete y Napoli derrotó 3-1 al visitante Estrella Roja de Belgrado. El equipo italiano supera por un punto a PSG y le saca tres de diferencia a Liverpool, así que los tres dirimirán las dos plazas para los octavos de final dentro de dos semanas.Casi desahuciado hace unas semanas, Tottenham escaló también a la segunda plaza de su llave, al vencer 1-0 al Inter de Milán en el estadio Wembley. Ambos clubes se pelearán el segundo puesto del Grupo B, en el que el Barcelona se aseguró la primera plaza al salir airoso 2-1 de su visita al PSV Eindhoven.“Inter vino a defenderse. Sabía que un punto sería mejor que perder”, recalcó Eriksen. “Y cuando juegas contra equipos italianos, no tienes muchas oportunidades”.El triunfo dejó al Tottenham encima del Inter por el segundo boleto en virtud del gol de visitante que anotó en la derrota 2-1 en Italia en septiembre.Tottenham completará el Grupo B el mes próximo en Barcelona, que podrá darle descanso a sus jugadores en el Camp Nou por tener una ventaja inalcanzable de seis puntos.Un año después de naufragar en la fase de grupos, el Atlético de Madrid sentenció su pase a octavos con una victoria por 2-0 ante el visitante Mónaco. El conjunto dirigido por el argentino Diego Simeone sacó también distancia en el Grupo A, instalándose en la cima luego que Borussia Dortmund no pudo pasar del empate 0-0 como local contra el Brujas.Pese al insípido empate en Bélgica, Dortmund certificó también su pasaje a la ronda de los 16 mejores.Porto se cercioró de terminar como líder del Grupo D, gracias a un triunfo por 3-1 sobre Schalke con un gol del mexicano Jesús “Tecatito” Corona.A pesar de la derrota, el equipo alemán avanzó como segundo, merced a la derrota de 2-0 que el Galatasaray sufrió en su visita al Lokomotiv de Moscú.

