Ashburn, Va.— Después de decidir darle a Reuben Foster una segunda oportunidad de inmediato después de su arresto por violencia doméstica, los Pieles Rojas de Washington dijeron que van a seguir investigando los problemas legales de este jugador de 24 años y no están asegurando que va a seguir jugando para ellos, tomando en cuenta los obstáculos que debe librar para poder regresar.Actualmente Foster está en la lista de Exenciones del comisionado de la NFL y no puede jugar en partidos ni prácticas después su arresto de este sábado por la noche que ocurrió en el hotel del equipo de los 49s de San Francisco, en Tampa.Fue acusado de un cargo de violencia doméstica, que es un delito leve de primer grado.Washington fue el único equipo que presentó un reclamo para rescatar a Foster después que los 49s lo liberaron el lunes, siendo el ejemplo más reciente en la liga en la que una organización ha pasado por alto los problemas fuera del campo por tener una potencial producción dentro del campo.El entrenador Jay Gruden reconoció ayer que los Pieles Rojas deben lidiar con la crítica del público por aceptar a Foster tan pronto después de su arresto.Sin embargo, el entrenador no está seguro de que este apoyador, que lleva dos años en esta posición, sea apto para estar con Washington.“Obviamente aceptamos las dudas, pero queremos que el proceso se lleve a cabo y ver qué sucede y llegar al fondo de esto”, dijo Gruden.“No hay garantía de que vaya a jugar aquí, para ser honestos. Él tiene mucho trabajo por hacer –de manera personal, con el equipo, con la NFL y consigo mismo– antes de pensar siquiera en volver a jugar fútbol nuevamente”.Foster fue arrestado por el cargo de violencia doméstica la primavera pasada.Aunque esos cargos fueron descartados, Foster recibió una suspensión de dos partidos al inicio de esta temporada por su arresto debido a un cargo relacionado con un arma y por la posesión de mariguana, que es un delito leve.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.