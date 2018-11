Suma Locomotive dos elementos

A unos días de su primer try out abierto, el equipo de futbol soccer El Paso Locomotive FC anunció la contratación de dos jugadores más de cara a su temporada de debut en la United Soccer League (USL) que dará inicio en el mes de marzo del próximo año.Los mediocampistas Nick Ross, de Escocia, y Calvin Rezende, de los Estados Unidos, son las nuevas caras de la máquina paseña, que es dirigida por el entrenador Mark Lowry.Nick Ross ha acumulado una impresionante carrera internacional en su tierra natal, jugando en la Primera División de Escocia, la Premier League de Escocia y la Premiership escocesa. Salió del Inverness CT Youth Ranks e hizo su debut profesional en 2009. Tuvo un papel integral en ayudar al Inverness a lograr la promoción a la Premier League de Escocia. En la temporada 2014-2015, Ross e Inverness Caledonian Thistle ganaron la Copa de Escocia.‘Estoy emocionado por jugar en la USL y estoy agradecido a El Paso por darme esta oportunidad. Espero un nuevo desafío y no puedo esperar para comenzar’, dijo por su parte Ross.Calvin Rezende ha jugado profesionalmente en múltiples niveles de la pirámide del futbol soccer de Estados Unidos. Rezende jugó con los Michigan Bucks en la PDL en 2015, donde fue candidato a MVP y lideró la liga en asistencias. Para la temporada 2016-2017, estuvo con el Miami FC en la NASL y registró mil 436 minutos en los que se jactó de una impresionante precisión de pases del 90 por ciento en la temporada 2017. !

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.