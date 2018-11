Se enfilan celestes hacia semifinales

Querétaro, Querétaro— Cruz Azul demostró que quiere dejar atrás las penumbras, tras vencer 2-0 al Querétaro por la ida de cuartos de final del Apertura 2018, anoche en el Estadio La Corregidora.Pasaron más de 5 años para que La Máquina volviera a ganar en Liguilla, tras hacerlo por última vez en el primero de la serie de la final del clausura 2013.Después, sólo hubo oscuridad, con 3 años incluso en los que ni siquiera disputó la fase final.Pero el conjunto cementero dejó claro que no planea cargar fantasmas, ni le teme al liderato, posición en la que 5 veces ha sido eliminado justamente en cuartos de final.El defensa Pablo Aguilar, al 16’, y Édgar Méndez, al 59’, le dieron forma al triunfo cementero, con una Máquina que fue superior a los Gallos Blancos, dando un golpe de autoridad al abrir la Liguilla.“El equipo lleva mandando mensajes durante todo el torneo, la verdad que es un equipo muy sólido, todos trabajamos, todos defendemos, todos sumamos, todos corremos, todos atacamos”, explicó Méndez tras el duelo.“Llevó un año y medio, y siempre que me lo han preguntado, no siento la presión de los fantasmas, pero yo vine a cambiar la historia”.El mediocampista español robó el balón en media cancha, para que Roberto Alvarado metiera disparo que pegó en el poste y, en el contrarremate, Elías Hernández dejó el esférico en el área para que Méndez se estirara cuanto pudo para enviarlo al fondo.Ya antes, el VAR había salido al auxilio de La Máquina, porque los celestes abrieron el marcador con un cabezazo de Aguilar, a quien en primera instancia le habían señalado fuera de lugar, lo que rectificó el silbante Diego Montaño tras apoyarse en el videoarbitraje.A La Máquina no le pesó volver a una cancha en la que había ligado 3 caídas como visitante en Fase Regular, para hilvanar 4 triunfos en Liga MX, 5 si le agregamos la victoria en Copa.Cruz Azul puede caer incluso 2-0 el sábado en el Estadio Azteca y aun así meterse a las Semifinales, porque ya hizo su tarea en el primero de la serie.

