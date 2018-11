Hacen cambio de jugadores Cavs y el Jazz

Cleveland— Kyle Korver ha recibido otra oportunidad con un equipo que busca pelear por un boleto a los playoffs.Los Cavaliers de Cleveland acordaron enviar a Korver, uno de los mejores lanzadores de triples en la historia de la NBA, al Jazz de Utah, dijo ayer a The Associated Press una persona familiarizada con la negociación. A cambio de Korver, los Cavs obtendrán al escolta Alec Burks –y su contrato por expirar- junto con dos futuras selecciones colegiales de segunda ronda, según la persona que habló a condición de anonimato porque el canje tiene que ser aprobado por la NBA.El intercambio no puede hacerse oficial sino hasta hoy.Por Korver, Cleveland obtendrá la segunda selección del draft de 2020 de Utah, junto con la segunda ronda del draft de 2021 de Washington. Los Cavaliers reciben también un activo en el contrato por expirar de Burks, valuado en 11.2 millones de dólares, algo que podrían utilizar en otra negociación.ESPN fue el primer medio en informar sobre el movimiento de Korver.Los Cavs tienen marca de 4-14 en su primera temporada desde que LeBron James se fue de nuevo. Iniciaron la campaña pensando que podrían competir por un puesto en los playoffs mientras desarrollaban a jugadores jóvenes, pero luego de un cambio de entrenador y una serie de lesiones, las prioridades de Cleveland han cambiado y el equipo decidió que era tiempo de mandar a Korver a otra parte.Korver era uno de los jugadores más codiciados en el mercado y los Cavaliers lo habían ofrecido junto con el alero J.R. Smith, quien acordó dejar al equipo luego de manifestar su descontento con su rol reducido esta temporada.A sus 37 años, Korver va de regreso a Utah, donde jugó entre 2007 y 2010. Con registro de 9-12 previo a su encuentro del miércoles en Brooklyn, el Jazz ha sido una decepción hasta ahora, pero el tiro de larga distancia de Korver debería abrir la cancha para el base Donovan Mitchell y los demás.Korver ha encestado 2.238 triples en su carrera, para ser el cuarto con más encestes detrás del arco en la historia de la NBA.Burks, de 27 años, has lidiado con lesiones durante los últimos años. Promedia 8.4 puntos y 15.8 minutos esta campaña.

