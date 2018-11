Tras fracaso en la liga, Chivas apunta al Mundial de Clubes

Ciudad de México— Tras reconocer el fracaso que significó no clasificarse a la liguilla por el título del Apertura, la dirigencia de Chivas afirmó el miércoles que el equipo le ha dado la vuelta a la página. Ahora toda la atención se concentra en hacer el mejor papel posible en el Mundial de Clubes.El Guadalajara terminó con 20 puntos, en el undécimo puesto del campeonato local, y por tercera temporada consecutiva no figura entre los ocho equipos que pelearán por el título de liga.José Saturnino Cardozo fue nombrado técnico de Chivas poco antes del arranque del torneo, tras la renuncia del argentino Matías Almeyda, quien tuvo diferencias con la dirigencia por la forma en que se había conformado el plantel.Almeyda cumplió un exitoso periodo en el que conquistó cinco títulos en poco menos de tres años, incluyendo uno de liga en el Clausura del año pasado.``Estamos apenados, fue un torneo que nos dejó la consecuencia porque no hubo planeación. Lo empezamos con el pie izquierdo porque no pudimos planear, por eso quiero felicitar a 'Pepe' (Cardozo) porque a pesar de eso hizo un torneo rescatable que nos sirve para cerrar un ciclo que fue muy exitoso``, dijo el director general de Chivas, José Luis Higuera. ``Quiero agradecer a Matías Almeyda por los logros que tuvimos pero luego de un año malo tuvimos que tomar decisiones``.Tras aquella coronación, Chivas decayó en la liga local y se quedó fuera de la liguilla en los siguientes dos torneos. Sin embargo, logró coronarse monarca de la CONCACAF este año para ganar el derecho a ir al Mundial de Clubes.``El nombre de Matías estará grabado en la historia de Chivas por lo que dejó, pero fueron dos malos torneos y se tomaron decisiones. Entonces este torneo fue de cicatrización y hubo 10 partidos donde tuvimos ventaja y la perdimos, se le hizo competencia a los demás equipos pero no pudimos mantener los resultados, el equipo tuvo dignidad y tras el fracaso cerramos filas``, agregó Higuera.Chivas comenzó el miércoles una concentración previa a su debut en el Mundial de Clubes, que será el 15 de diciembre ante el Kashima japonés. Se trata de la primera participación en este torneo para el Guadalajara, uno de los dos equipos más laureados y populares de México.``Es importante ver el siguiente objetivo, que es el Mundial de Clubes donde el objetivo es ser campeones del mundo, pero tenemos los ojos puestos en el primer partido, porque sin ese partido no podemos seguir en competencia. Estamos comprometidos en dar el mejor torneo, no sólo ilusionados, sino comprometidos porque no vamos de paseo, vamos a competir y ser campeones``, agregó el dirigente.Cardozo consideró que a pesar de la eliminación, los jugadores están de buen ánimo y listos para cobrar una revancha deportiva, ahora en el Mundial de Clubes. El estratega paraguayo opinó que las dos semanas de preparación con las que cuenta serán suficientes para hacer un buen papel.``En estas dos semanas que estaremos juntos, el equipo va a mejorar y bastante. Terminamos un ciclo donde no se logró el objetivo y los jugadores están dolidos y ya con ganas de jugar el Mundial``, dijo Cardozo. ``Los jugadores saben que fue un torneo malo y que la gente no confía pero tenemos que tratar de revertir eso``.