Green Bay, Wis.— Los Empacadores de Green Bay deben tomar decisiones para mantenerse en la competencia para llegar a los playoffs.La lista de lesionados está creciendo, por lo que sus esperanzas de llegar a la postemporada están en grave peligro.Necesitarán un alivio para continuar su camino y enfrentar a los equipos con los que tendrán que jugar para competir por un puesto de comodines.Hay que dejar de escuchar el ruido exterior y la crítica de lo que podría estar mal, comentó David Bakhtiari.“Yo creo que afuera hay muchos pero muchos dedos que están apuntando en diferentes direcciones”, comentó ayer el veterano tacle izquierdo.“Y si ustedes me preguntan qué necesitamos hacer, creo que debemos tomar ese dedo y apuntarlo hacia nosotros”.“Nadie necesita apuntar en ninguna otra dirección”, agregó.“Necesitamos descifrar qué es lo que necesitamos para poder ganar”.Aunque tal vez no sea una larga lista, algunos de los mismos problemas siguen afectando a los Empacadores: están teniendo problemas en las terceras oportunidades para anotar y para concluir partidos cerrados como visitantes.Afortunadamente para Green Bay, que tiene un récord de 4-6-1, el último mes de la temporada tiene una programación de partidos favorables, empezando con un partido en casa este fin de semana en contra de los Cardenales de Arizona, que tienen un récord de 2-9.Es el mismo equipo que permitió que Philip Rivers completara 28 de 29 pases para 259 yardas y tres anotaciones en la derrota por marcador de 45-10 que tuvieron ante los Cargadores.“Él es uno de mis jugadores favoritos que me gusta ver”, comentó Aaron Rodgers.La semana pasada vio la grabación y elogió a Rivers, entre otras cosas, por hacer lanzamientos hacia lugares marcados y por encontrar a los receptores adecuados.En cuanto a Rodgers, al parecer ha tomado cierto impulso con los consejos de los expertos de la televisión por lo menos durante un par de pésimos lanzamientos en la derrota que tuvieron la semana pasada por marcador de 24-17 ante los Vikingos de Minnesota.El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL recibió un par de preguntas acerca de las cosas fundamentales después de la práctica de este miércoles.

