Cambian estrategias

Nueva York.- Bajo el viejo calendario de la NBA, el primer mes de la campaña estaría terminando apenas ahora.El comienzo más temprano adoptado por la Liga, con la campaña regular arrancando dos semanas antes, significa que algunos equipos han completado ya más de una cuarta parte de sus 82 partidos.El tiempo adicional no facilita en lo absoluto explicar cómo han salido las cosas.Los Clippers y los Nuggets están en alza. Houston y Boston cotizan a la baja. Golden State ha estado arriba y abajo, a todo vuelo al principio de la campaña y frágil abruptamente cuando se lesionó Stephen Curry.El calendario reestructurado, creado para dar más oportunidades al resto y tener menos partidos consecutivos, redujo la pretemporada y el número de partidos de exhibición, forzando en algunos casos a los entrenadores a continuar moviendo alineaciones y estrategias en noviembre, mucho más tarde que lo deseado.“Al igual que todo equipo en la Liga, en noviembre no vas a tener el mismo equipo que en abril o mayo”, dijo el entrenador de Portland, Terry Stotts. “Así que tienes que expandir un poco la lista de jugadas”.Once equipos en la Conferencia Oeste están en .500 o por encima, y eso no incluye a las usualmente automáticas Espuelas de San Antonio. Los Clippers, Denver y Memphis están entre los cinco primeros, tras perderse los playoffs la campaña pasada.Los experimentos continuarán casi seguramente para los Celtics, que tratan de acoplarse al contar a Kyrie Irving y Gordon Hayward, y los Rockets, que tuvieron que reemplazar a Trevor Ariza y Luc Mbah a Moute. Ambos equipos abrieron la última semana de noviembre en .500, tras estar apenas a un partido de acceder a la serie final de la NBA la campaña previa.El equipo revelación han sido los Clippers, que iniciaron la semana con un mejor porcentaje sobre los Warriors por el mejor récord en el Oeste. El equipo que llegó a tener a Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan tiene ahora una alineación titular mucho más anónima, pero con resultados excelentes.¿Pueden continuar así las cosas? Parece demasiado temprano para saberlo.“Pienso que podemos vencer a cualquiera”, dijo el entrenador de los Clippers Doc Rivers. “Pero pienso que podemos perder con cualquiera”.Knicks 108, Pistones 115Detroit.- Blake Griffin anotó 30 puntos y Stanley Johnson añadió 21 para llevar a los Pistones de Detroit a una victoria por 115-108 sobre los Knicks de Nueva York.Reggie Jackson contribuyó con 21 unidades para Detroit, que limitó a Nueva York al 40% en tiros desde el campo y estuvo al frente en el marcador a lo largo de los últimos tres cuartos.Allonzo Trier marcó 24 puntos para los Knicks, que habían ganado tres duelos consecutivos, su mejor racha de la temporada.Los Pistones (11-7) tuvieron un inicio sólido bajo las órdenes de su nuevo entrenador Dwane Casey, aunque nueve de sus triunfos fueron contra equipos que en la actualidad tienen récords perdedores.Los Knicks (7-15) tomaron una ventaja tempranera de 13-5, pero Detroit se puso al frente 24-19 al final del primer cuarto y nunca más cedió la delantera.Nueva York sólo encestó 15 de 50 tiros en la primera mitad y perdía por 16 unidades en el segundo cuarto. El marcador estaba 51-43 al medio tiempo, y los Pistones llegaron a ampliar la distancia hasta 18 puntos en el último período.Halcones 115, Heat 111Miami.- Taurean Prince anotó 18 puntos, Trae Young finalizó con 17 y 10 asistencias, y los Halcones de Atlanta resistieron al final para vencer 115-113 al Heat de Miami, con lo que pusieron fin a una racha de siete derrotas seguidas como visitantes.John Collins marcó 16 unidades, Omari Spellman anotó 14 y Kent Bazemore ayudó con 12 a los Halcones, que están 2-0 contra Miami esta temporada y 3-16 contra cualquier otro rival.Josh Richardson encabezó a Miami con 22 puntos, pero su potencial triple para la victoria con tres segundos por jugar –estando abierto– rebotó fuera del aro. Dwyane Wade marcó 18 unidades y Wayne Ellington agregó 15 para el Heat, que ha perdido seis partidos en fila como local.Es apenas la 10ma vez en 31 años de existencia que el Heat ha perdido tantos encuentros en casa de manera consecutiva.Bam Adebayo anotó 12 puntos para Miami, que contó con 11 unidades de Justise Winslow y otras tantas de Hassan Whiteside.Atlanta ganaba por 19 al inicio de la segunda mitad y aún lo hacía por 13 con 8:50 por jugar, antes de que Miami montara su mejor racha de la noche.El Heat necesitó menos de cuatro minutos para hacer una carrera de 14-0. Richardson anotó siete de esos puntos, incluida la última canasta para ponerse adelante 109-108 con 5:04 en el reloj.

