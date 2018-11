A unas horas que este viernes 30 venza el plazo para nombrar o ratificar a los diez jurisdiccionales en la Liga Estatal de Beisbol, ante el silencio y hermetismo de Juan Pedro Santa Rosa y Francisco Javier Fierro, titulares del Instituto Chihuahuense del Deporte y de la Liga Estatal de Beisbol, en el medio de la ‘pelota caliente’ local, las versiones señalan a Óscar Montes como principal aspirante a ocupar el cargo en la Zona Uno.Las especulaciones afirman incluso que Montes, persona muy cercana y socio del alcalde Armando Cabada en Don Boletón, busca una persona que se encargue del aspecto deportivo y desde ya gestiona cambios de peloteros con otras zonas.Montes, principal inversionista en la gestión del aún jurisdiccional Juan Pedro Plascencia, –quien finalizará su administración este viernes 30–, es uno de los nombres que tanto Fierro Flores como Santa Rosa González, barajaron semanas atrás.La liga que Montes –protagonista de una ruptura pública con Plascencia Chávez– tiene con Cabada, es extraoficialmente uno de los factores de peso que para muchos lo convierten en el candidato número uno a ocupar la ansiada y ambicionada silla.Daniel Cereceres, otro de los nombres que ambos funcionarios dieron a conocer en entrevistas por separado a este medio, se desmarcó ayer de la contienda por el puesto de la Zona Uno y de la presidencia de la Asociación Estatal de Beisbol.El último año en el que Cereceres Rosales estuvo al frente del beisbol en esta ciudad fue en el 2017 cuando los Indios de Ciudad Juárez cayeron en la final ante los Mineros de Parral.‘Chito’ como es conocido en el beisbol, dimitió a la contienda por la jurisdicción este año y ahora se desmarcó.“A mí nadie me ha invitado a nada. Lo que puedo comentar en el tema de aquí de la jurisdicción es que no he levantado la mano para participar, se ha pronunciado mi nombre por parte del Instituto Chihuahuense del Deporte, se ha pronunciado mi nombre en las declaraciones de Francisco Javier Fierro, pero yo no he mostrado ningún interés de participar”, aseguró.Declaró que en estos momentos las condiciones no le favorecen para ser directivo del beisbol en esta ciudad y afirmó que apoyará sólo como patrocinador en el beisbol local.“Este año si alguno de los que levantaron la mano con el interés de participar llega a sentarse en la silla y me invitan como patrocinador, con mucho gusto colaboraremos ya que el beisbol es el deporte de nuestros gustos y vamos a seguir en ello, no nos hemos retirado del beisbol”, dijo. (Sergio Duarte)